Істерика окупантів після вибухів у Криму та прощання з Шароповим: хронологія 391 дня війни

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 391 днів. Основні бойові дії зосереджені на Сході нашої країни, де окупанти намагають захопити Бахмут.

24 Канал зібрав найважливіші події 21 березня в один матеріал. Що відбувалось у цей день на полі бою, в тилу та на міжнародній дипломатичній арені – читайте нижче.

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Протягом 21 березня противник завдав 21 авіаційний та 9 ракетних ударів. Один з них – по місту Слов'янськ. Втрат серед жителів немає. Інший ракетний удар прийшовся на Краматорськ, по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено 7 багатоповерхівок та 3 приватні авто. Серед цивільного населення втрат, на щастя, немає. Також ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Основною метою противника залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках.В Євросоюзі ухвалили масштабний план щодо постачання Україні 1 мільйона 155-міліметрових снарядів. Це – велика кількість, але є певні нюанси. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що ці снаряди будуть вироблені упродовж 12 місяців.Росіяни відчувають, що Крим ще недовго буде під окупацією. Тож вони поспіхом вивозять з півострова своїх рідних. Ба більше, уже розпродують своє майно.У Києві в останню путь відправили науковця Біжана Шаропова, котрий загинув на фронті у 2022 році. Зауважимо, що Шаропов вирішив стати на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув він від рук росіян ще навесні 2022 року. Тоді ж, з квітня, його вважали зниклим безвісти.Пізно ввечері до Джанкоя підвезли свіжу "бавовну". Згодом стало відомо про влучання по залізничному вузлу.