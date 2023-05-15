Допомога від Парижу, атака "Шахедами" по Україні: хронологія 446 дня війни

Україна потужно протистоїть російським окупантам. Найважчі бої тривають на Сході України. ЗСУ захопили деякі ворожі позиції у районі Бахмута, що у Донецькій області.

Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою – читайте в тексті 24 Каналу.

Зауважте Масований обстріл України, Зеленський у Берліні та Парижі: хронологія 445 дня війни

окупанти завдали по позиціях наших військ та населених пунктів 11 ракетних ударів, 41 авіаційний удар, 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню;

Росія продовжує примусову мобілізацію на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, Кремль насильно затримує чоловіків у низці населених пунктів Херсонської області. Мовиться про тих, хто відмовився від українського громадянства на користь російського. За відстрочку від людей вимагають хабар. Хто не має грошей, тих відправляють на загальновійськову підготовку та згодом – до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення;

наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. ЗСУ збили 2 ворожих розвідувальних дрони типу "Орлан-10" та один Supercam;

наші підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що в ніч проти 15 травня Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed. Інформація про наслідки цієї атаки уточнюється. Крім того, наші військові розповіли, що:

5:32 Політолог Володимир Фесенко припустив, що зустріч Зеленського та Папи Римського була спрямована на те, щоб розставити пріоритети та пояснити – хто агресор, а хто жертва в цій війні.

Еммануель Макрон заявив за підсумками перемовин з Зеленським, що наша держава отримуватиме підтримку стільки часу, скільки необхідно, а Париж допомагатиме нам як індивідуально, так і в межах ініціатив ЄС, НАТО, ООН та інших організацій.Також у Франції протягом найближчих тижнів пройдуть навчання декількох українських батальйонів. Їх оснастять французькою бронетехнікою, зокрема – легкими танками AMX-10RC.Також Париж пообіцяв зосередити зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити людей від ударів Росії.В ISW заявили, що з 19 квітня по 14 травня цього року Росія завдала щонайменше 10 масованих ударів по Україні. За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни – це нова кампанія Росії. Ймовірно, ці дії спрямовані, щоб знизити потужності України для проведення контрнаступальних дій на фронті. Окупанти намагаються атакувати майже щодня, щоб показати себе успішними стримувальниками майбутніх українських контрнаступальних операцій.Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко таки захворів. Цю інформацію підтвердила Москва, а не Мінськ. Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін розповів, що нібито це не COVID: "Напевно (Лукашенко – 24 Канал), потребує певного відпочинку".