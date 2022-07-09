Окупанти лізуть, як таргани на убій, – парамедикиня розповіла, що їй довелося пережити на фронті

З російських окупантів нерідко насміхаються, називаючи їх "ваньками", "чмонями" та невдахами, але таке ставлення не завжди є правильним та виправданим. Все ж, це ворог зі зброєю, яка стріляє і вбиває.

У росіян дуже багато зброї – вони її не шкодують

Про це 24 каналу розповіла парамедикиня батальйону ЗСУ та депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова в ексклюзивному інтерв'ю. За час повномасштабної війни в Україні вона була у трьох "гарячих" регіонах – на Запорізькому напрямку з перетином Донецької області, на Херсонському напрямку з перетином Дніпропетровської області та у Луганській області, де перебуває й зараз.

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За її словами, на жодному з цих напрямків вона не зустрічала цих самих "дурних ваньок", які виконують роль гарматного м'яса.

На всіх цих напрямках по нас відпрацьовувала вся можлива артилерія, у Луганській області був застосований фосфор. Вони не шкодують абсолютно нічого, жодної зброї,

– поділилася Аліна Михайлова.

Парамедикиня розповіла про ситуацію, коли росіяни засікли український коптер, який піднявся, та з'ясували, що у посадці є пульт до коптера. Вони одразу ж атакували те місце величезною кількістю 152-х снарядів. До слова, українським бійцям такі снаряди доводиться економити, бо вони закінчуються. Тим часом росіяни просто "засипають" ними, щоб знищити 3 – 4 людей.

"У нас воює кадрова армія російської федерації, яка готувалася до війни всі роки. Армія, яка тренувалася, зокрема десь у Сирії, на Сході України, де всі попередні 8 років вони були під прикриттям сепаратистів з так званих "ДНР" та "ЛНР", – пояснила вона.

За словами Аліни Михайлової, загарбники не жалкують жодної зброї, зокрема й забороненої. Вони дуже щільно проводять обстріли. Крім того, росіян дуже багато, а до того ж їх зовсім не шкодує командування.

Вони лізуть як таргани на убой, але їх багато. І озброєння у них є, і вони його не шкодують ні в яких масштабах,

– наголосила вона.

Парамедикиня підкреслила, що Україні бракує озброєння для того, щоб стратегічно воювати, звільняти свої окуповані території та не відходити тактично звідти, де військові просто "не вивозять".

"росіяни знищують міста. Вони знищили Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Це міста, де просто фізично неможливо укріплюватися. Ми не можемо сьогодні затикати їх та контрбатареєю працювати по них. Просто не можемо, тому що чекаємо озброєння", – пояснила Аліна Михайлова.

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Натомість українська сторона має дуже багато вмотивованих людей. Парамедикиня зауважила, що українці вже який місяць поспіль тримаються у боротьбі проти однієї з найбільших за численністю та озброєнням армій світу. Адже в України є сила духу та люди, які воюють за свої землі, а не прийшли, щоб заграбастати чужі.

Коли ми говоримо про те, що ми воюємо з "ваньками" та невдахами, ми знецінюємо самі себе, тих хлопців і дівчат, які як леви борються за кожен клаптик землі, їхній щоденний подвиг, бо за кожен день спокійного життя десь в інших містах проливається кров,

– каже Аліна Михайлова.

Вона вважає, що українцям потрібно цінувати та хвалити самих себе, бо ми тримаємося. Вона переконана, що стратегічно Україна перемагає, а найближчим часом настане і фактична перемога. Для цього нашим захисникам потрібно більше зброї.

Ексклюзивне інтерв'ю Аліна Михайлової для 24 каналу: дивіться відео