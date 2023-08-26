Обстріл Харківщини, у ВМС створили бригаду морських дронів: хронологія 549 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже півтора року. Сили оборони наступають, аби деокупувати всі наші території. Росіяни продовжують терор мирного населення.
Про головні новини 26 серпня, наступ українських захисників, нові воєнні злочини окупантів і події на міжнародній арені пише 24 Канал.
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13:08 Секретар РНБО розповів, чим було знищено російський комплекс С-400 "Тріумф" в окупованому Криму. Данілов заявив, що ракета, яку використали воїни, була "новою й абсолютно сучасною".
Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно,
– підкреслив посадовець.
11:00 Журналіст Михайло Ткач, якому Резніков також запропонував укласти парі, наголосив, що у Міноборони після публікації розслідувань так і не дали пояснень і не звітували відкрито щодо скандальних закупівель.
Ткач наголосив, що не збирається нікуди йти, як пропонує міністр. Пояснив, що виконуватиме свою роботу й надалі. Журналіст відмовився від парі, адже вважає його не на часі.
10:08 Напередодні Олексій Резніков запропонував укласти парі, якщо у Міноборони підтвердяться схеми з закупівлею курток для ЗСУ, то він йде у відставку. Нардепка Анастасія Радіна закликала посадовця до 09:00 28 серпня спростувати 2 звинувачення: Міноборони без тендеру купило куртки у турецької фірми-посередника; відомство сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано у документах турецької сторони.
Нардепка погодилася скласти мандат, але за умови, що Уряд ухвалить закон про відновлення публічного декларування статків чиновників, зокрема, військкомів і тих, хто відповідає за закупівлі для армії.10:05 Мати розстріляного за "Слава Україні" Героя Олександра Мацієвського переконана, воїн відчував, що може ось-ось загинути. Перед своїм виїздом на передову син поцілував її та подякував за життя.09:59 За потреби Крим звільнять військовим шляхом. Це буде відбуватися, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися геть з нашої території якомога швидше. Коли почнеться військове звільнення Криму, ми всі побачимо. Це буде дуже потужна операція, заявив секретар РНБО Данілов.09:50 Родичі померлого окупанта Павла Губіна бідкаються, що його нібито "отруїли" українці. Паша "просто попив води".09:37 У Повітряних силах повідомили, що ввечері 25 серпня, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Усього зафіксовано пуски двох "Шахедів". Дрони знищили в межах Харківської області.09:29 Начальник ГУР прокоментував вибухи на Кримському мосту 12 серпня. Буданов заявив, що там була інша ціль. Однак, чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу. 09:01 США прискорять надання дозволів іншим країнам на передачу F-16 Україні. 08:36 Вранці у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області чули серію вибухів. У Маріуполі працювала ворожа ППО.08:08 Начальник штабу бригади спецпризначення "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич розповів, що повернення "Редіса" та інших командирів з Туреччини було дуже важким. Багато спроб доправити їх до України зривалися.
07:52 У Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати особового складу Росії вже перевищили 260 тисяч. Сили оборони ліквідували ще 640 окупантів.
07:02 Аналітики ISW зазначили, що Лукашенко наполегливо намагається показати себе незалежним лідером. Він прагне переконати внутрішню аудиторію, що Путін нібито не винен у збитті літака Пригожина. Підтвердження цього означатиме односторонню відмову від домовленостей, які раніше уклав з ПВК "Вагнера".
03:47 Російські пропагандисти волають, що над Істринським районом Підмосков'я нібито збили дрон. Зазначають, що за даними міноборони, він рухався у бік Москви. Окупанти знову оголосили план "Килим" у всіх столичних аеропортах. Рейси затримують.
Жителі південного сходу Москви поскаржилися на буквально стовп вогню, який бачили зі своїх вікон близько о пів на 4 години ранку.
У Росії знову палає: дивіться відео
02:49 NYT, що посилаючись на розсекречений аналіз американської розвідки, пише, що Росія активізує свої зусилля, щоб поширювати у США та Європі вигідні для неї меседжі. Окупанти намагаються створити довготривалу ІПСО.
01:52 Окупанти панікують через "повторну висадку" українського десанту в Криму. У радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками, російський загарбник розповідає, що йдеться про населений пункт Новоозерне.
У ГУР констатували, що підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та злагодженістю.