Обстріл Харківщини, у ВМС створили бригаду морських дронів: хронологія 549 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже півтора року. Сили оборони наступають, аби деокупувати всі наші території. Росіяни продовжують терор мирного населення.

Про головні новини 26 серпня, наступ українських захисників, нові воєнні злочини окупантів і події на міжнародній арені пише 24 Канал.

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26 серпня з Одеси вийшло друге судно після того, як Росія оголосила про свій вихід із зернової угоди. Відомо, що балкер PRIMUS прямує до порту Варна у Болгарії. Нагадаємо, що 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернових" домовленостей.У російському Кемерово гучно. Там горить та детонує склад піротехніки. Невгамовні вибухи чути у багатьох районах міста. Попередньо, площа загоряння досягла 600 квадратних метрів. Що стало причиною потужної пожежі наразі невідомо. На місці працюють екстрені служби.

13:08 Секретар РНБО розповів, чим було знищено російський комплекс С-400 "Тріумф" в окупованому Криму. Данілов заявив, що ракета, яку використали воїни, була "новою й абсолютно сучасною".

Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно,

– підкреслив посадовець.

У бригади "Азов" є своя агентурна сітка на окупованих територіях та в Росії. Про це розповів начальник штабу бригади спецпризначення Богдан "Тавр" Кротевич.Численні повітряні тривоги 25 серпня через зліт ворожого винищувача МіГ-31К передусім пов'язанні з тренуваннями окупантів. Таким чином ворог прагне тиснути на українців. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.У Миколаєві в акваторії Бузького лиману 25 серпня зник 14-річний підліток. Рятувальники проводили пошуки дві доби. О 12:55 повідомили, що знайшли тіло потонулого хлопчика.Вперше в історії України у складі ВМС сформували окрему бригаду морських дронів. Про це стало відомо під час урочистостей до Дня Незалежності. Зокрема, 24 серпня Володимир Зеленський вручив бойові прапори 385-й окремій бригаді морських безпілотних комплексів спеціального призначення ВМС ЗСУ.До організації вбивства Пригожина може бути причетний керівник підрозділу російської військової розвідки. Саме він влаштував отруєння сім'ї Скрипалів "Новачком". Йдеться про Андрія Авер'янова, пише британський портал з посиланням на джерела в розвідці Великої Британії та України.Буданов повідомив, що кремлівська влада планує мобілізувати та відправити на війну ще 450 тисяч осіб.У Німеччині в ефірі громадського радіо прозвучала обурлива заява. Один зі слухачів запропонував заарештувати Володимира Зеленського та фізично з ним розправитися.Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Куп'янському району. За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 – поранений. Ворог влучив у цивільний об'єкт - кафе, де вдень перебували місцеві.

11:00 Журналіст Михайло Ткач, якому Резніков також запропонував укласти парі, наголосив, що у Міноборони після публікації розслідувань так і не дали пояснень і не звітували відкрито щодо скандальних закупівель.

Ткач наголосив, що не збирається нікуди йти, як пропонує міністр. Пояснив, що виконуватиме свою роботу й надалі. Журналіст відмовився від парі, адже вважає його не на часі.

Очільник Херсонської ОВА повідомив, що російські військові вбили літню жінку. Вночі окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили по будинках. Численні опіки отримала 83-річна жінка. Її доставили до лікарні, але отримані травми виявилися занадто важкими.Британська розвідка зазначила, існує реалістична можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних дій на напрямку Куп'янськ – Лиман упродовж наступних двох місяців. Ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області.

10:08 Напередодні Олексій Резніков запропонував укласти парі, якщо у Міноборони підтвердяться схеми з закупівлею курток для ЗСУ, то він йде у відставку. Нардепка Анастасія Радіна закликала посадовця до 09:00 28 серпня спростувати 2 звинувачення: Міноборони без тендеру купило куртки у турецької фірми-посередника; відомство сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано у документах турецької сторони.

Нардепка погодилася скласти мандат, але за умови, що Уряд ухвалить закон про відновлення публічного декларування статків чиновників, зокрема, військкомів і тих, хто відповідає за закупівлі для армії.

Мати розстріляного за "Слава Україні" Героя Олександра Мацієвського переконана, воїн відчував, що може ось-ось загинути. Перед своїм виїздом на передову син поцілував її та подякував за життя.За потреби Крим звільнять військовим шляхом. Це буде відбуватися, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися геть з нашої території якомога швидше. Коли почнеться військове звільнення Криму, ми всі побачимо. Це буде дуже потужна операція, заявив секретар РНБО Данілов.Родичі померлого окупанта Павла Губіна бідкаються, що його нібито "отруїли" українці. Паша "просто попив води".У Повітряних силах повідомили, що ввечері 25 серпня, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Усього зафіксовано пуски двох "Шахедів". Дрони знищили в межах Харківської області.Начальник ГУР прокоментував вибухи на Кримському мосту 12 серпня. Буданов заявив, що там була інша ціль. Однак, чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу.США прискорять надання дозволів іншим країнам на передачу F-16 Україні.Вранці у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області чули серію вибухів. У Маріуполі працювала ворожа ППО.Начальник штабу бригади спецпризначення "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич розповів, що повернення "Редіса" та інших командирів з Туреччини було дуже важким. Багато спроб доправити їх до України зривалися.

07:52 У Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати особового складу Росії вже перевищили 260 тисяч. Сили оборони ліквідували ще 640 окупантів.

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Аналітики ISW зазначили, що Лукашенко наполегливо намагається показати себе незалежним лідером. Він прагне переконати внутрішню аудиторію, що Путін нібито не винен у збитті літака Пригожина. Підтвердження цього означатиме односторонню відмову від домовленостей, які раніше уклав з ПВК "Вагнера".

03:47 Російські пропагандисти волають, що над Істринським районом Підмосков'я нібито збили дрон. Зазначають, що за даними міноборони, він рухався у бік Москви. Окупанти знову оголосили план "Килим" у всіх столичних аеропортах. Рейси затримують.

Жителі південного сходу Москви поскаржилися на буквально стовп вогню, який бачили зі своїх вікон близько о пів на 4 години ранку.

У Росії знову палає: дивіться відео

NYT, що посилаючись на розсекречений аналіз американської розвідки, пише, що Росія активізує свої зусилля, щоб поширювати у США та Європі вигідні для неї меседжі. Окупанти намагаються створити довготривалу ІПСО.

01:52 Окупанти панікують через "повторну висадку" українського десанту в Криму. У радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками, російський загарбник розповідає, що йдеться про населений пункт Новоозерне.

У ГУР констатували, що підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та злагодженістю.