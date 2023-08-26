Обстріл Харківщини, у ВМС створили бригаду морських дронів: хронологія 549 дня війни

26 серпня 2023, 06:31
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Повномасштабна війна в Україні триває вже півтора року. Сили оборони наступають, аби деокупувати всі наші території. Росіяни продовжують терор мирного населення.

Про головні новини 26 серпня, наступ українських захисників, нові воєнні злочини окупантів і події на міжнародній арені пише 24 Канал.

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14:10 26 серпня з Одеси вийшло друге судно після того, як Росія оголосила про свій вихід із зернової угоди. Відомо, що балкер PRIMUS прямує до порту Варна у Болгарії. Нагадаємо, що 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернових" домовленостей.14:01 У російському Кемерово гучно. Там горить та детонує склад піротехніки. Невгамовні вибухи чути у багатьох районах міста. Попередньо, площа загоряння досягла 600 квадратних метрів. Що стало причиною потужної пожежі наразі невідомо. На місці працюють екстрені служби.

13:08 Секретар РНБО розповів, чим було знищено російський комплекс С-400 "Тріумф" в окупованому Криму. Данілов заявив, що ракета, яку використали воїни, була "новою й абсолютно сучасною".

Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно,
– підкреслив посадовець.

13:07 У бригади "Азов" є своя агентурна сітка на окупованих територіях та в Росії. Про це розповів начальник штабу бригади спецпризначення Богдан "Тавр" Кротевич.13:06 Численні повітряні тривоги 25 серпня через зліт ворожого винищувача МіГ-31К передусім пов'язанні з тренуваннями окупантів. Таким чином ворог прагне тиснути на українців. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.12:48 У Миколаєві в акваторії Бузького лиману 25 серпня зник 14-річний підліток. Рятувальники проводили пошуки дві доби. О 12:55 повідомили, що знайшли тіло потонулого хлопчика.12:15 Вперше в історії України у складі ВМС сформували окрему бригаду морських дронів. Про це стало відомо під час урочистостей до Дня Незалежності. Зокрема, 24 серпня Володимир Зеленський вручив бойові прапори 385-й окремій бригаді морських безпілотних комплексів спеціального призначення ВМС ЗСУ.11:56 До організації вбивства Пригожина може бути причетний керівник підрозділу російської військової розвідки. Саме він влаштував отруєння сім'ї Скрипалів "Новачком". Йдеться про Андрія Авер'янова, пише британський портал з посиланням на джерела в розвідці Великої Британії та України.11:42 Буданов повідомив, що кремлівська влада планує мобілізувати та відправити на війну ще 450 тисяч осіб.11:36 У Німеччині в ефірі громадського радіо прозвучала обурлива заява. Один зі слухачів запропонував заарештувати Володимира Зеленського та фізично з ним розправитися.11:13 Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Куп'янському району. За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 – поранений. Ворог влучив у цивільний об'єкт - кафе, де вдень перебували місцеві.

11:00 Журналіст Михайло Ткач, якому Резніков також запропонував укласти парі, наголосив, що у Міноборони після публікації розслідувань так і не дали пояснень і не звітували відкрито щодо скандальних закупівель.

Ткач наголосив, що не збирається нікуди йти, як пропонує міністр. Пояснив, що виконуватиме свою роботу й надалі. Журналіст відмовився від парі, адже вважає його не на часі.

10:38 Очільник Херсонської ОВА повідомив, що російські військові вбили літню жінку. Вночі окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили по будинках. Численні опіки отримала 83-річна жінка. Її доставили до лікарні, але отримані травми виявилися занадто важкими. 10:31 Британська розвідка зазначила, існує реалістична можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних дій на напрямку Куп'янськ – Лиман упродовж наступних двох місяців. Ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області.

10:08 Напередодні Олексій Резніков запропонував укласти парі, якщо у Міноборони підтвердяться схеми з закупівлею курток для ЗСУ, то він йде у відставку. Нардепка Анастасія Радіна закликала посадовця до 09:00 28 серпня спростувати 2 звинувачення: Міноборони без тендеру купило куртки у турецької фірми-посередника; відомство сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано у документах турецької сторони.

Нардепка погодилася скласти мандат, але за умови, що Уряд ухвалить закон про відновлення публічного декларування статків чиновників, зокрема, військкомів і тих, хто відповідає за закупівлі для армії.

10:05 Мати розстріляного за "Слава Україні" Героя Олександра Мацієвського переконана, воїн відчував, що може ось-ось загинути. Перед своїм виїздом на передову син поцілував її та подякував за життя.09:59 За потреби Крим звільнять військовим шляхом. Це буде відбуватися, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися геть з нашої території якомога швидше. Коли почнеться військове звільнення Криму, ми всі побачимо. Це буде дуже потужна операція, заявив секретар РНБО Данілов.09:50 Родичі померлого окупанта Павла Губіна бідкаються, що його нібито "отруїли" українці. Паша "просто попив води".09:37 У Повітряних силах повідомили, що ввечері 25 серпня, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Усього зафіксовано пуски двох "Шахедів". Дрони знищили в межах Харківської області.09:29 Начальник ГУР прокоментував вибухи на Кримському мосту 12 серпня. Буданов заявив, що там була інша ціль. Однак, чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу. 09:01 США прискорять надання дозволів іншим країнам на передачу F-16 Україні. 08:36 Вранці у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області чули серію вибухів. У Маріуполі працювала ворожа ППО.08:08 Начальник штабу бригади спецпризначення "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич розповів, що повернення "Редіса" та інших командирів з Туреччини було дуже важким. Багато спроб доправити їх до України зривалися.

07:52 У Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати особового складу Росії вже перевищили 260 тисяч. Сили оборони ліквідували ще 640 окупантів.

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

 

07:02 Аналітики ISW зазначили, що Лукашенко наполегливо намагається показати себе незалежним лідером. Він прагне переконати внутрішню аудиторію, що Путін нібито не винен у збитті літака Пригожина. Підтвердження цього означатиме односторонню відмову від домовленостей, які раніше уклав з ПВК "Вагнера".

03:47 Російські пропагандисти волають, що над Істринським районом Підмосков'я нібито збили дрон. Зазначають, що за даними міноборони, він рухався у бік Москви. Окупанти знову оголосили план "Килим" у всіх столичних аеропортах. Рейси затримують.

Жителі південного сходу Москви поскаржилися на буквально стовп вогню, який бачили зі своїх вікон близько о пів на 4 години ранку. 

У Росії знову палає: дивіться відео

 

02:49 NYT, що посилаючись на розсекречений аналіз американської розвідки, пише, що Росія активізує свої зусилля, щоб поширювати у США та Європі вигідні для неї меседжі. Окупанти намагаються створити довготривалу ІПСО.

01:52 Окупанти панікують через "повторну висадку" українського десанту в Криму. У радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками, російський загарбник розповідає, що йдеться про населений пункт Новоозерне.

У ГУР констатували, що підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та злагодженістю.

01:13 Україна розпочала переговори з Канадою щодо угоди про надання безпекових гарантій. Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.01:03 Повітряні сили підтвердили відбій загрози атаки балістичним озброєнням. 01:02 Відбій у Києві. Після цього карта повітряних тривог продовжила "зеленіти". 00:52 Моніторингові канали зазначають, що МіГ-31К не злітав. 00:42 Повітряні сили повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння для Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, а також Черкаської областей.00:39 Карта повітряних тривог продовжила "червоніти": Сумська, Дніпропетровська, Чернігівська області.00:38 Сирени на Полтавщині, Черкащині, Харківщині, Київщині та Києві.00:35 Повітряна тривога в Донецької області.00:01 Шестеро українців застрягли у нейтральній смузі між кордонами Росії та Грузії. П'ятеро з них – колишні в'язні, котрих примусово перевезли до країни-агресорки. Відомо, що їх не впускають до Грузії. Ситуацію вже вивчає МЗС.
Автор: Юлія Лобурак