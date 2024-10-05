Половина снарядів, які Росія використовує на фронті, надійшла з КНДР, – The Times

Росія за рік на фронті використовує близько 3 мільйонів снарядів. Половина з них надійшла до країни-агресорки з Північної Кореї.

Про це розповіли у виданні The Times, з посиланням на джерела у західній розвідці. Це також показує залежність Росії від постачань з КНДР.

До теми Це є проблемою, – ГУР про обсяги поставок зброї росіянам з КНДР

Що відомо про постачання снарядів Росії від КНДР

За даними джерел із західної розвідки, на які посилається видання, Росія все більше стала покладатися на постачання з Північної Кореї після візиту російського президента Владіміра Путіна до Пхеньяну на початку цього року.

Звіти західних розвідок вказують на те, що хоча багато північнокорейських ракет можуть бути дефектними, їх значна кількість дозволила Росії підтримувати стабільний успіх на полі бою.

Співрозмовник The Times наголосив, що Росія зазнає значних втрат в Україні, щодня це близько 1 200 військовослужбовців. З них близько 480 військовослужбовців загинули в боях поблизу міста Покровськ у Донецькій області.

За даними західної розвідки, Росія наразі не в змозі одночасно забезпечити контроль над Покровськом і витіснити українські війська з Курської області без проведення масової мобілізації. Однак російська влада ще не зважилася на цей крок.

Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети – підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому,

– додало джерело видання.

До слова, глава ГУР МО Кирило Буданов наголошував, що ситуація через постачання артилерійських боєприпасів від КНДР до Росії критична. Адже ті обсяги військової продукції, яку країна постачає, реально впливають на інтенсивність ведення бойових дій.