Путін удвічі перебільшує просування росіян на фронті: в ISW розповіли, як викрили цю брехню

Російський диктатор Володимир Путін продовжує перебільшувати успіхи Росії на полі бою. Брехня очільника Кремля особливо відчувається на тлі контратак Сил оборони та звільнення ними територій на Півдні України.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Цікаво На Путіна чекає та сама доля, що й на Гітлера, – Зеленський

Як саме Путін брехав про "успіхи" на фронті?

Аналітики ISW розповіли, що Володимир Путін продовжив перебільшувати успіхи Росії на фронті під час розмови з Дональдом Трампом 9 березня.

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, глава Кремля заявив американському президенту, що російські війська "успішно просуваються" і що Україна повинна "нарешті" рухатися до переговорного врегулювання, щоб припинити війну. На думку (ISW, під цим Путін мав на увазі нібито поступки Києва вимогам Москви.

Не відстають і призначені Кремлем посіпаки. Так, "голова" "ДНР" Денис Пушилін під час зустрічі з Путіним 10 березня заявив, що з вересня 2025 року територія Донецької області, яка залишалася під контролем України, буцімто скоротилася "з 25% до 17%". Тобто він приписав російській армії захоплення 8% області за пів року.

Путіну такі темпи здалися недостатніми для "другої армії світу". Він "виправив" Пушиліна, заявивши, що йому "звітували про 15 – 17% захопленої території Донеччини" і що "йдеться точно не менше ніж про 10%".

ISW отримав докази, які дозволяють оцінити, що українські війська контролюють приблизно 19% Донецької області, порівняно з приблизно 23,4 відсотка у вересні 2025 року. Кремль перебільшує російські здобутки в Донецькій області з вересня вдвічі або більше,

– зазначили експерти.

Фахівці ISW також спростували окремі "перемоги", про які заявляв Путін. Наприклад, він стверджував, що війська Росії нібито обходять Гришине на Покровському напрямку "з усіх боків", але доказів просування росіян на північ і захід від населеного пункту немає.

"Згадка Путіним Гришиного, населеного пункту з довоєнним населенням близько 2 000 осіб, підкреслює його зосередженість на незначних тактичних деталях щодо невеликих поселень, що має на меті створити враження широкого просування Росії в аудиторії, яка не має уявлення, де знаходяться ці поселення або наскільки вони можуть бути значними", – зазначили аналітики.

Водночас звільнення сотень квадратних кілометрів на Півдні України російський диктатор вперто "не помічає". Адже це "явно суперечить постійним заявам Путіна про те, що російські війська успішно просуваються по всьому фронту, а українська оборона перебуває на межі краху".

В ISW наголосили, що українські здобутки, фактично, перевищили російські у лютому 2026 року.

Аналітики також звернули увагу, що у 2026 році Путін не відвідав жодного командного пункту ЗС Росії поблизу фронту, хоча торік робив це регулярно.

Джерело стверджує, що відмова Путіна відвідати свої війська частково пов'язана з відсутністю успіхів Росії на фронті, що свідчить, що Кремль знає про уповільнення просування Росії та свідомо бреше про нібито російські військові успіхи,

– зазначено у матеріалі.

Як Сили оборони змушують окупантів коригувати плани наступу на весну та літо?

Аналітики зазначають, що, попри заяви Путіна про "успіхи" Росії на полі бою, українські війська зривають плани окупантів щодо весняно-літнього наступу на Донеччині та півдні України.

За словами воїнів Сил оборони на Олександрівському напрямку, російське командування змушене перекидати додаткові сили на цей відтинок фронту.

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов припустив, що російські війська розпочнуть весняну кампанію на Покровському напрямку, а потім продовжать на Лиманському, намагаючись просунутися до кордону Донецької області та атакувати пояс фортець з півночі.

До певної міри це припущення підтримує начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, генерал-майор Олександр Комаренко.

В одному з інтерв'ю він зазначив, що цієї весни росіяни зосередять зусилля на Покровському, Олександрівському та Запорізькому напрямках у межах плану щодо захоплення Луганської та Донецької областей та просування в Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Звільнення Україною всіх, крім 5 невеликих населених пунктів у Дніпропетровській області, очевидно, є перешкодою для реалізації цього плану,

– зазначили в ISW.

Аналітики підкреслюють, що контратаки на напрямках Олександрівки, Гуляйполя та Запоріжжя мають каскадний ефект на інші ділянки фронту, ймовірно зриваючи весняні та літні плани російського командування.

Експерти додали, що Сили оборони зупинили просування росіян поблизу Плавнів та Приморського і контратакують, а кількість атак поблизу Покровська та Мирнограда дещо зменшилася через концентрацію окупантів на Олександрівському напрямку.

"Відволікання російських сил і засобів з Покровського напрямку для відповіді на українські контратаки та спроби повернути втрачені території на півдні України, ймовірно, перешкоджає здатності російських військ досягти запланованих вихідних позицій для початку весняно-літньої кампанії 2026 року як на Півдні, так і на Сході України", – резюмували в ISW.

А що у ворога з втратами?

Аналітики ISW відзначають, що Росія продовжує зазнавати значних втрат на полі бою, що перешкоджатиме їй досягати масштабних цілей у весняно-літній кампанії 2026 року.

Експерти посилаються на документи, здобуті українською розвідкою, у яких самі росіяни оцінюють свої втрати. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за власними оцінками Росії, лише вбитими та тяжко пораненими окупанти втратили 1,315 мільйона осіб. Глава держави зазначив, що реальна цифра може бути ще більшою.

ISW нещодавно оцінив, що українські контратаки на півдні України підкреслюють обмеження можливостей Росії передислокувати сили для посилення нестабільних секторів.

Тривалі великі втрати на полі бою, особливо якщо Росія продовжуватиме зіштовхуватися з набором недостатньої кількості нових добровольців для заміни своїх втрат, перешкоджатимуть її здатності реагувати на просування України, не кажучи вже про можливість розпочати масштабні літні наступальні операції, щоб спробувати досягти нереалістичних цілей Кремля,

– підкреслили в ISW.

Що кажуть експерти про успішні дії ЗСУ на Півдні?