Робота бізнесу на армію, зомбування молоді і покарання за "зраду": путін підписав низку законів

путін та його посіпаки намагаються всіма силами підтримати широкомасштабну війну проти України. В умовах неоголошеного воєнного стану та прихованої мобілізації у країні-агресорці диктатору доводиться "хімічити" із російським законодавством.

Так, 14 липня путін підписав низку законів, які сприятимуть підтримці збройної агресії проти нашої держави. Про це стало відомо з сайту правової інформації росії та повідомлень пропагандистських ЗМІ, передає 24 канал.

Читайте також Ворог переміщує свої склади подалі від лінії фронту: чи досягатимуть туди ЗСУ

Бізнес змушуватимуть працювати на російську армію

Один із підписаних путіним законів передбачає, що під час так званих "операцій" російської армії за кордоном, уряд країни-агресорки зможе здійснювати спеціальні заходи у галузі економіки. Мовиться, зокрема, про:

тимчасове розконсервування мобілізаційних потужностей та об'єктів;

розбронювання матеріальних цінностей державного резерву;

понаднормову роботу в окремих галузях діяльності російської економіки.

Цей закон, зокрема, може призвести до перепрацювань росіян, роботи у нічний час, вихідні та святкові дні, а також дозволяє обмежувати відпустки співробітників окремих суб'єктів діяльності різних галузей російської економіки.

До слова, за законом, тепер юридичні особи країни-агресорки не зможуть відмовлятися від укладання контрактів у межах державних закупівель чи державного оборонного замовлення, коли ці угоди стосуються здійснення цих так званих "операцій" російської армії.

Крім того, документ на законодавчому рівні фактично визнає "правомірність" збройного вторгнення росії в інші суверенні держави, за текстом, для здійснення так званих "контртерористичних та інших операцій".

Важливо росіяни анонсували ракетний обстріл Тернополя: людей просять не ігнорувати тривогу

Покарання за "зраду" та зомбування молоді

Ще один закон, який затвердив путін, стосується переходу російських військових на бік України. За документом, росіян, які переходять на бік ЗСУ під час так званих "воєнних спецоперацій" та бойових дії, будуть прирівнювати до державних зрадників.

До слова, інший закон, підписаний диктатором, передбачає посилення зомбування російської молоді у цьому напрямку, – він так і називається: "Про російський рух дітей і молоді".

Пропагандисти пишуть, що документ покликаний забезпечити єдину державну політику з питань виховання дітей в освітніх організаціях, об'єднаннях, рухах, спілках та клубах, а також "вибудовування безперервної траєкторії їхнього розвитку на основі цінностей російської спільноти".

Очевидно, що мовиться про примус дітей та молоді любити путіна, наслідувати імперіалістичні забаганки їхнього диктатора, а також підтримувати й виправдовувати загарбницькі дії та воєнні злочини російських окупантів в Україні.

Зверніть увагу – за тиждень Україна не втратила жодного метра землі: дивіться відео