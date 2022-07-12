"Мацають" берегову смугу, б’ють саме по мирному населенню, – Братчук про атаки на Одещину

російські окупанти не припиняють обстрілювати Одесу та Одеську область. Ракетними ударами вони хочуть фізично та психологічно тиснути на наші сили оборони та мирне населення.

Окрім того, вони намагаються відкрити нашу систему ППО, "помацати" берегову смугу, та подивитися, які "цікавинки" там для них є. Про це 24 каналу розказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Він зауважив, що росіяни обстрілюють портову інфраструктуру, зерносховища, а також б'ють по цивільному населенню – це, на жаль, виходить у них найкраще. Однак, варто зауважити, що вчора, 12 липня, коли ворог тричі бив по Одещині, унаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав.

За словами Братчука, на перший погляд, ворожі удари здаються хаотичними. Хоча насправді хаотичними є безпосередньо влучання, адже їхня високоточна зброя – це крилаті ракети ще радянського виробництва.

Наприклад, ракета Х-31 9 років проходила іспити та дослідження, але, наскільки мені відомо, її так і не доробили. Тому, вона хоч і вважається високоточною зброєю, але там є певні проблеми. І те, що вони є, ми сьогодні і бачимо, – пояснив речник ОВА.

Російський флот відійшов від узбережжя

Також він розповів, що зараз можна побачити, як російський флот відійшов від лінії узбережжя більше ніж на 100 кілометрів. Це пов'язано з тим, що в України на озброєнні є вогневі засоби ураження, що можуть влучати не лише в кораблі, а й в інші об'єкти, зокрема й військові на інших територіях.

Сергій Братчук про ситуацію на Одещині: дивіться відео