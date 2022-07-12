Окупанти з Чорного моря запустили 4 ракети по Одещині – ті своїх цілей не досягли

російські окупанти знову намагались атакувати прибережну зону Одещини. На щастя, ворогу це не вдалось.

Відповідну інформацію повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. Там розповіли про ситуацію протягом 12 липня – на 139 день повномасштабної війни, яку росія почала проти України.

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Окупанти намагались вдарити по Одесі

12 липня близько 14:30 російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Цього разу вороги випустили чотири авіаційні ракети класу "повітря – поверхня" типу Х-31 із винищувачів Су-30,

– повідомило командування.

Там також пояснили, що росія спрямувала ракети по прибережній зоні Одещини.

На щастя, ворогу не вдалось досягти своїх цілей. Проте ця атака вкотре доводить: "росія продовжує морську блокаду українських портів, загострюючи світову продовольчу кризу".

ЗСУ знищили безпілотник, склад боєприпасів та багато техніки ворога

Зенітні ракетні війська Повітряних сил продовжують контролювати повітряний простір, тримаючи авіацію окупантів на відстані,

– повідомило командування.

Додали також, що протягом 12 липня вдалось знищити одну повітряну ціль ворога – безпілотник оперативно-тактичного рівня, яким окупант здійснював повітряну розвідку.

Окрім того, Збройним Силам України вдалось знищити:

ударною авіацією Повітряних сил склад боєприпасів ворожого угруповання військ на Південнобузькому напрямку;

штурмовиками Су-25 та бомбардувальниками Су-24м вдарили по скупченню озброєння та військової техніки на Ізюмському та Донецькому напрямках – знищили до 30 одиниць російської техніки.

Командування Повітряних сил ЗСУ пригадало, що з початку повномасштабного вторгнення росії, наша ударна авіація завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі росії.

Коротко про ситуацію в Одесі

11 липня росія атакувала Одещину, випустивши з Чорного моря по області 7 ракет Х-31.

Одна з них вдарила по приватному будинку в одному з прибережних селищ. Ударною хвилею там пошкодили сусідні будинки, дерева та автомобілі. Друга ракета поцілила в об'єкт портової інфраструктури, а решта снарядів – по сільськогосподарських угіддях регіону. На щастя, жертв немає.

Ввечері 11 липня в Одесі знову пролунали вибухи. Тоді над містом здійнявся сірий дим.

12 липня речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що небезпека ракетних ударів з Чорного моря досі висока. Адже там ворог тримає 7 суден, з яких можуть запустити ракети "Калібр".

За словами Братчука, окупанти "мацають" берегову смугу, б'ють саме по мирному населенню. Тому що ворог хоче фізично та психологічно тиснути на наші сили оборони та мирне населення.

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