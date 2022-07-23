У розвідці з'ясували, скільки нових батальйонів росія планує сформувати до кінця липня

До кінця місяця росія має намір сформувати 16 нових батальйонів, а також ще один корпус у Нижньогородській області. Станом на 23 липня країні-агресорці вже вдалось назбирати 8 БТГр, у короткотермінових планах – ще стільки ж.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Він зауважив, що формування цих 16 ворожих БТГр відбувається безпосередньо через російські військкомати та під контролем країни-агресорки.

Читайте також З понад 100 тисяч примусово мобілізованих на Донбасі майже чверть загинули, – правозахисники

Чисельність батальйонів та географія формування

За словами Скібіцького, при формуванні цих так званих "добровольчих, патріотичних" батальйонів росія почала застосовувати новий підхід. Близько місяця тому орієнтовно 50 суб'єктів країни-агресорки отримали наказ на формування БТГр з різною чисельністю – від 500 до 600 осіб.

Ми чітко знаємо, що сьогодні вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 – це буде 16 батальйонів. За нашими оцінками – близько 4 тисяч осіб у кожному регіоні, зокрема у Криму, Москві, Санкт-Петербурзі – усі суб'єкти росії,

– повідомив представник ГУР МО.

Увесь процес формування йде через військкомати й перебуває під контролем країни-агресорки. Мовиться про набір, озброєння, бойове злагодження і, відповідно, вже застосування цих БТГр на фронті в Україні.

До слова, окрім цих 16 батальйонів, за даними розвідки, росія наразі формує ще один корпус у Нижньогородській області – це від 10 до 15 тисяч осіб. У ГУР МО не відкидають ймовірності перекидання живої сили звідти на війну проти України.

Таким чином вони намагаються впорядкувати для того, щоб оці всі підрозділи, які вони набирають, щоб вони мали потужний наступальний і оборонний потенціал, коли злагоджені батальйони змогли б діяти, як ті батальйони тактичних груп, які були нами (ЗСУ – ред. 24 канал) розгромлені. А це – великі втрати для росії, це були найбільш відбірні, боєготові, з досвідом підрозділи, які зайшли на нашу територію,

– підсумував Скібіцький.

Вас може зацікавити – Резніков запропонував провести трибунал над росією у Харкові: дивіться відео