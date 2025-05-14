Росія на межі паливної кризи: як енергетичний сектор агресора зазнає краху

Російська економіка опинилася на межі чергового удару – у центрі проблем тепер опинився енергетичний сектор. Через падіння світових цін на нафту, західні обмеження й українські удари по енергетичній інфраструктурі, Кремль терміново скликає нараду.

У Росії спостерігають тривожне скорочення внутрішніх обсягів транспортування нафтопродуктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

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Росія може стикнутися з паливною кризою

Уряд Росії стурбований можливим дефіцитом пального на внутрішньому ринку, зокрема під час критичного для аграрного сектору періоду посівної кампанії.

Основна проблема – зниження рентабельності нафтопереробних заводів, які є ключовими у забезпеченні внутрішнього ринку паливом. Ситуацію погіршують кілька чинників:

Підвищення тарифів на транспортування нафти всередині країни – з 1 січня 2025 року прокачка подорожчала на 9,9%, що прямо вдарило по маржинальності внутрішнього ринку. Зростання акцизів: вартість бензину АІ-95 досягла 212,8 долара за тонну, дизеля – 150,9 долара. Через це внутрішній ринок став менш привабливим для виробників, які дедалі частіше орієнтуються на експорт або скорочують виробництво. Скорочення демпферних виплат – держсубсидії нафтовикам зменшилися у 2,5 раза за чотири місяці 2025 року: з 1,9 мільярда доларів у січні до 780 мільйонів доларів у квітні. Це означає, що державна підтримка нафтопереробників стрімко слабшає. Проблеми з логістикою: нестача рухомого складу й зниження пріоритетності транспортування нафти залізницею спричиняє перебої, адже понад 60% постачання здійснюється не через трубопроводи, а наземними шляхами.

"Скорочення поставок пального – це не лише енергетична проблема, а й сигнал системної дестабілізації російської економіки. Промисловий сектор, аграрії та логістика можуть опинитися в умовах паливного голоду, що призведе до інфляційного сплеску та соціального невдоволення", – зазначили у Службі зовнішньої розвідки.

У травні 2025 року низка НПЗ вже почала скорочувати виробництво. Якщо тенденція не зміниться, енергетичний сектор Росії може опинитися в найглибшій енергетичній кризі з часів розпаду СРСР. У поєднанні з санкційним тиском, втратою ринків збуту та військовими витратами це створює реальні передумови для краху ключової опори російської економіки – нафтогазового сектору.