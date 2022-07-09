Усе складається проти окупантів, – Мусієнко сказав, скільки часу росії треба на відновлення сил

З огляду на втрати окупантів та на санкції, які Захід запроваджує проти них, росіяни намагатимуться відновити сили. Робити це намагатимуться якомога швидше.

Про це для 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що на відновлення боєздатності потрібно мінімум 3 тижні.

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"росіяни розуміють, що все складається проти них. Є санкції, які стають все жорсткішими. Проблеми у військово-промисловому комплексі, коли вони запроваджують фактично феодальний лад і кріпацтво для власників бізнесу, зобов'язуючи їх працювати на оборонні замовлення", – сказав Мусієнко.

Хочуть виснажити Захід

Ситуація для окупантів не буде доброю, бо, як зазначив Мусієнко, бачимо, що США і все світове товариство готове шукати точки дотику з Китаєм, аби ті не підтримували росію у будь-який спосіб. Тому росіяни хочуть діяти швидко з одного боку, а з другого – вони готові діяти довше.

Думають, що можуть виснажити й ослабити Захід, посіявши певні економічні проблеми. Але що зараз дуже важливо – це рішення, які, як мені здається, дуже вчасно ухвалюють США. Важливо, щоб це не зупинялось,

– сказав Мусієнко.

Він додав, що наразі пакет допомоги від США принциповий, бо там озвучили про тисячу точних боєприпасів. За джерелами британського видання Financial Times, це, ймовірно, додаткові ракети для систем HIMARS, які можуть бити далеко.

Що потрібно для ЗСУ

Мусієнко зазначив, що на сьогодні Збройні Сили знищують ближній тил забезпечення військ противника. Мовиться про склади боєприпасів, які є на 50 – 60 кілометрів вглиб від лінії фронту.

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"Проте важливо завдавати ударів ще більше вглиб противника на відстань приблизно 100 кілометрів, щоб знищувати шляхи забезпечення. Це якнайкраще створить передумови для контрнаступальних дій. Це дуже добре відомо для партнерів з США, вони розуміють потреби України", – наголосив Мусієнко.

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