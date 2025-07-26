Росія тестує в Україні новий боєприпас УМПБ-5: що про нього відомо

Російські війська вже близько двох місяців застосовують по Україні новий тип керованого боєприпасу – УМПБ-5. Він має збільшену дальністю ураження та потужнішу бойову частиною порівняно з раніше використаним УМПБ Д-30.

Про це повідомив начальник управління протидії воєнним злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар Укрінформу.

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Що відомо про новий боєприпас, який тестує Росія?

За словами Борисенка, першими випадками бойового застосування УМПБ-5 стали удари по Сумській області. У Харкові цей тип боєприпасу був зафіксований 24 та 25 липня.

Наразі вони його ще тестують, і точні характеристики достеменно не відомі. Знаємо, що дальність пусків боєприпасу становить близько 100 кілометрів. УМПБ Д-30 запускалися із приблизно 80 кілометрів,

– зазначив Борисенко.

Він додав, що новий боєприпас має істотно більшу вибухову потужність. Зокрема, маса бойової частини УМПБ-5 може сягати 250 кілограмів – у той час, як в УМПБ Д-30 вона становить 100 кілограмів. До того ж корпус нової зброї виготовлений з іншого, міцнішого металу, що видно з характеру уламків, які залишаються після удару.