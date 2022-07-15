Ворог накрив вогнем центр Бахмута, одну з ракет випустили по центральному ринку: є постраждалі

російські окупанти продовжують цинічні обстріли українських міст. Так, центр Бахмута опинився під вогнем "Ураганів".

Окупанти обстріляли центральний ринок та житловий масив міста. На місці працюють рятувальники та слідчі.

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Наслідки російського обстрілу

Приміщення центрального ринку міста, а який влучила російська ракета з реактивної системи залпового вогню "Ураган" зруйноване. Також руйнувань зазнали й магазини біля ринку.

Ударна хвиля від вибуху пошкодила й прилеглу п'ятиповерхівку – там вибило вікна. загалом росіяни зруйнували або пошкодили близько 10 багатоповерхівок та приватних будинків. Також кілька автомобілів згоріли.



Наслідки ворожого обстрілу Бахмута / Фото Національної поліції

Унаслідок ворожої атаки постраждали 6 мирних мешканців. Вони зазнали мінно-вибухових та осколкових поранень.

В Офісі генпрокурора повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

У Донецькій ОВА наголосили що зараз Бахмут залишається однією з найгарячіших точок області. У центр міста прилетіли одразу 3 російські ракети.

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росія може спробувати іти у наступ на Бахмут

За прогнозом Інститут вивчення війни, найближчим часом російські окупанти йтимуть у рішучий наступ на Бахмут та Слов'янськ. Аналітики відзначають, що після виснажливих боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ, темпи наступу загарбників сповільнилися, однак і досі спостерігаються.

Поки що окупанти оголосили "оперативну паузу" після "захоплення Луганщини" для відновлення своїх сил, однак зараз вони активно обстрілюють мирні населені пункти з артилерії.

Варто зазначити, що окупанти використовують тактику "випаленої землі" й знищують українські міста та села, після чого ідуть у наступ.

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