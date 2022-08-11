росія втратила понад дві ескадрильї новітніх Су-35 і тепер планує залучати застарілі літаки

В Україні триває 169 доба повномасштабного вторгнення росії. За цей час країна-агресорка втратила понад 2 ескадрильї новітніх літаків Су-35.

Про це розповів бригадний генерал Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" 11 серпня, передає 24 канал. На тлі нещодавніх нищівних втрат авіації у тимчасово окупованому Криму, ворог замислився над залученням до бойових дій проти України застарілих бомбардувальників.

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росія намагається поновити втрати авіації

Олексій Громов повідомив, що протягом тижня силами і засобами винищувальної авіації, зенітно-ракетних підрозділів та протиповітряної оборони Сухопутних військ України було знищено 27 повітряних цілей ворога.

Загалом, у зв'язку зі значними втратами авіаційної техніки, командування повітряно-космічних військ росії вивчає питання щодо залучення до бойових дій на території України застарілих бомбардувальників Су-24М. Зазначається, що протягом 2005 – 2018 років вони були виведені з бойового складу агресора.

Якість російських літаків

Громов також зауважив, що за досвідом експлуатації Китаю багатоцільових винищувачів Су-35 російського виробництва, виявлено низький рівень якості та надійності літаків, а також їхнього ракетного озброєння.

Станом на грудень 2021 року, з 24 поставлених до Китаю літаків у справному стані були лише 9. Було пред'явлено понад 950 рекламаційних актів (претензій до продавця Су-35 – ред. 24 канал). При цьому найбільша кількість відмов при експлуатації винищувачів приходилась на бортові системи (майже 80%), а також станції реактивних перешкод та авіаційні засоби ураження,

– розповів бригадний генерал.

До слова, за оцінками експертів, проблеми надійності та якості авіаційної техніки російського виробництва мають системний характер і є актуальними для всіх літаків збройних сил росії.

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"Неживучість" російської авіації підтверджена в Україні

Бригадний генерал Генштабу ЗСУ зазначив, що за досвідом бойових дій, російські літаки Су-35 також показали низький рівень "живучості". Так, від початку збройної агресії, окупанти втратили вже понад дві авіаційні ескадрильї, а це понад 24 літаки такого типу.

Тим часом, повідомив Громов, літаками ударної авіації Повітряних сил ЗСУ та вертольотами української армійської авіації цього тижня було завдано понад 260 авіаційних ударів по скупченнях противника. "Є певні досягнення і результати", – підсумував представник Генштабу.

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