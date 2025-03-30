Росія почала використовувати 80-річні вантажівки: Forbes вказали на великі проблеми у армії РФ

Російські війська почали застосовувати на фронті вантажівки ГАЗ-69 – позашляховики, розроблені ще наприкінці 1940-х років. Це, вочевидь, свідчить про серйозну демеханізацію російської армії.

Втрати російських бронемашин вже перевищують 20 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Росія кидає у бій ГАЗ-69

Як зазначає оглядач Forbes Девід Акс, перший зразок ГАЗ-69 був випущений у 1952 році, а виробництво завершилося у 1972-му. Сьогодні ця 80-річна конструкція знову з’явилася на полі бою в Україні.

За словами аналітика, використання застарілих позашляховиків є черговим свідченням прогресуючої демеханізації російської армії. Втрати бронетехніки Росії перевищили 20 000 одиниць, що більше, наприклад, ніж весь транспортний парк британської армії, яка має приблизно 18 000 машин.

"Втрачаючи набагато більше бронетехніки, ніж вони можуть замінити завдяки новому виробництву або завдяки вилученню старих машин із довгострокового зберігання, росіяни дедалі більше залежать від цивільних транспортних засобів не тільки для логістики на полі бою, а й для прямих атак на українські позиції", – зазначає Акс.

Проте такі машини надзвичайно вразливі до мін, артилерії та дронів. За даними досліджень, цивільні автомобілі, фургони, вантажівки та навіть гольф-кари наразі складають близько 70% втрат росіян на фронті.

Це своєю чергою, призводить до зростання попиту на ще менш придатні види транспорту, як-от електросамокати та навіть коні й віслюки.

Попри втрату сучасної бронетехніки, Росія все ще має чисельну перевагу в живій силі та техніці. Однак брак належного військового транспорту значно обмежує можливості наступу.

За певних обставин демеханізовані російські полки можуть здолати і відтіснити українські бригади. Але в реальності ці спустошені полки не зможуть використовувати проломи, що утворилися в українській обороні,

– підсумовує Акс.