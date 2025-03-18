Росія збільшує кількість підрозділів ІПСО у складі армії: що планує ворог
- Росія збільшує кількість спецпідрозділів ІПСО у складі армії, зокрема у 3-й та 51-й загальновійськових арміях ЗС Росії.
- Готують фахівців з ІПСО у військовій академії Генштабу ЗС Росії та у військово-космічній академії імені Можайського.
- Розширення цих підрозділів свідчить про намір збільшити масштаб інформаційно-психологічних атак проти України та Заходу.
- Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що Росія націлює зусилля на інфорпростір Заходу через невдачі в протистоянні з Україною.
Росія збільшує кількість спецпідрозділів ІПСО. У ГУР пояснили, що насправді задумав ворог.
Спецпідрозділи інформаційного впливу з’явились, зокрема, у складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій ЗС Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО та Андрія Коваленка у телеграмі.
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Для чого Росії нові підрозділи ІПСО
ГУР повідомляють, що Росія збільшує кількість спецпідрозділів ІПСО у складі армії, зокрема такі з'явилися у 3-й та 51-й загальновійськових арміях Збройних сил Росії.
Ще у квітні 2024 року уряд держави-агресора запровадив окрему групу військових спеціальностей – "Інформаційне протиборство".
Готують фахівців з ІПСО у військовій академії Генштабу ЗС Росії та у військово-космічній академії імені Можайського. Переміщення таких спеціалістів між військовими частинами без погодження зі штабами військових округів – заборонене.
Розширення кількості підрозділів інформаційного впливу в структурі армії держави-агресора росії свідчить про намір ворога збільшити масштаб інформаційно-психологічних атак проти України, наших Сил безпеки та оборони та українського суспільства,
– зазначили у ГУР.
Які цілі у російських ІПСО
Керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що зазначаючи невдачі в інформаційному протистоянні Україні, Росія націлює свої зусилля на окремі цілі в інфопросторі Заходу.
За словами Коваленка, основними цілями росіян є:
- Серментація Євросоюзу, підтримка альтернатив нинішнім політичним елітам, політсил та їх лідерів, яких можна називати євроскептиками для посилення протиріч в ухваленнях рішень всередині ЄС.
- Руйнація інституційності НАТО – пропаганда має працювати на зневіру щодо Альянсу в Європі, послаблення інституційності та просування тез щодо "добросусідства" з Росією. Це, на думку росіян, може полегшити воєнне вирішення питання в країнах Балтії через 4 – 6 років.
- Дискредитація суб‘єктності України та нав‘язування негативу щодо нас для зменшення підтримки Європи в майбутньому.
- Нарощування політичних протиріч у США, намагання інформаційно послабити інституційність американської влади всередині американського суспільства.
- Просування російської повістки на Близькому Сході та в Азії для унеможливлення негативних тенденцій, зокрема щодо цін на енергоресурси, підтримки формування альтернативи Заходу за участі Росії.
Інформаційні війська, зазначають у ЦПД, мають стати основою безпеки НАТО та країн Європи. Від цього залежить дуже багато в наступні 5 – 10 років.
Мілітарна пропаганда Росії давно працює проти Європи та Заходу, а у відповідь здебільшого отримує удари від нас, але не від колективного Заходу, хоча давно потрібно обрати тут силовий сценарій,
– констатує Коваленко.