Росія збільшує кількість підрозділів ІПСО у складі армії: що планує ворог

Росія збільшує кількість спецпідрозділів ІПСО. У ГУР пояснили, що насправді задумав ворог.

Спецпідрозділи інформаційного впливу з’явились, зокрема, у складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій ЗС Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО та Андрія Коваленка у телеграмі.

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Для чого Росії нові підрозділи ІПСО

ГУР повідомляють, що Росія збільшує кількість спецпідрозділів ІПСО у складі армії, зокрема такі з'явилися у 3-й та 51-й загальновійськових арміях Збройних сил Росії.

Ще у квітні 2024 року уряд держави-агресора запровадив окрему групу військових спеціальностей – "Інформаційне протиборство".

Готують фахівців з ІПСО у військовій академії Генштабу ЗС Росії та у військово-космічній академії імені Можайського. Переміщення таких спеціалістів між військовими частинами без погодження зі штабами військових округів – заборонене.

Розширення кількості підрозділів інформаційного впливу в структурі армії держави-агресора росії свідчить про намір ворога збільшити масштаб інформаційно-психологічних атак проти України, наших Сил безпеки та оборони та українського суспільства,

– зазначили у ГУР.

Які цілі у російських ІПСО

Керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що зазначаючи невдачі в інформаційному протистоянні Україні, Росія націлює свої зусилля на окремі цілі в інфопросторі Заходу.

За словами Коваленка, основними цілями росіян є:

Серментація Євросоюзу, підтримка альтернатив нинішнім політичним елітам, політсил та їх лідерів, яких можна називати євроскептиками для посилення протиріч в ухваленнях рішень всередині ЄС. Руйнація інституційності НАТО – пропаганда має працювати на зневіру щодо Альянсу в Європі, послаблення інституційності та просування тез щодо "добросусідства" з Росією. Це, на думку росіян, може полегшити воєнне вирішення питання в країнах Балтії через 4 – 6 років. Дискредитація суб‘єктності України та нав‘язування негативу щодо нас для зменшення підтримки Європи в майбутньому. Нарощування політичних протиріч у США, намагання інформаційно послабити інституційність американської влади всередині американського суспільства. Просування російської повістки на Близькому Сході та в Азії для унеможливлення негативних тенденцій, зокрема щодо цін на енергоресурси, підтримки формування альтернативи Заходу за участі Росії.

Інформаційні війська, зазначають у ЦПД, мають стати основою безпеки НАТО та країн Європи. Від цього залежить дуже багато в наступні 5 – 10 років.

Мілітарна пропаганда Росії давно працює проти Європи та Заходу, а у відповідь здебільшого отримує удари від нас, але не від колективного Заходу, хоча давно потрібно обрати тут силовий сценарій,

– констатує Коваленко.