Окупанти бояться бою з українцями після Києва і Сум, – Карась

Окупанти сміливо воюють артилерією, однак вступати у піхотні бої з українськими захисниками вони бояться. Досвід, який вони отримали у боях на Київщині та Сумщині, не надихає їх на повторення.

Якби не артилерія, росіяни не атакували б

Про це 24 каналу розповів військовий Євген Карась. За його словами, росіяни атакують, засипаючи артилерією.

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Далі вони намагаються "підкрастись" невеликою кількістю військ, бо хоч загарбників і багато, усі вони втомлені. Відтак, вороги наражаються на кілька куль і повертаються, їхні танки виїжджають, намагаються кудись влучити, і також втікають. Карась запевняє, що росіяни бояться.

Він вважає, що якби в окупантів не було б такої переваги в артилерії, російських атак і не було б. До слова, з отриманням Україною HIMARS їхня перевага поступово нівелюється.

Вони відверто бояться бою з українцями. Їм потрібна артилерія,

– каже військовий.

Він додав, що й авіація загарбників вже не може літати. Якщо ще над Сєвєродонецьком, вони могли собі дозволити політати, то на Херсонському та Запорізькому напрямках російська авіація робить це дуже боязко та неточно.

"Якби дійшло до піхотних боїв, я так розумію, вони будуть "драпати", як це було в Київській області", – вважає Євгени Карась.

Характеризуючи російських військових, український захисник каже, що вони ніде не показують військової впертості. Він ніде не зустрів великої та агресивної наступальної операції з їхнього боку. Навіть російські спецпризначенці фактично виконують функції фронтової розвідки. А це кадрові частини, які готуються по 5 – 7 років, аби виконувати такі завдання як захід до тилу, прохід з флангу. До прикладу, у Сєвєродонецьку Карась таких дій не побачив.

"Мені сказали, що вони (російські спецпризначенці – 24 канал) бояться. Їх у Київській та Сумській областях тоді так "розмотали". Тому "спецназ" зараз виконує роль більш вмотивованої російської піхоти, яка дозволяє собі на лінії фронту десь залізти, подивитись, політати", – пояснив військовий.

Військовий Євген Карась розповів, що росіяни бояться боїв з українцями: дивіться відео