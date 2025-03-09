Росіяни по газопровідній трубі намагалися пролізти у тил ЗСУ на Сумщині

Російські війська спробували застосувати тактику, подібну до тієї, що використовували в Авдіївці. Тоді вони намагалися проникнути в тил українських позицій через каналізаційні труби.

Деталі провальної російської операції розповів заступник голови Сумської районної ради, командир роти добровольчого формування територіальної громади міста Суми Володимир Біцак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу Київ 24.

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Як росіяни намагалися пролізти через каналізаційні труби

За словами Володимира Біцака, окупанти хотіли скористатися трубою газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, щоб пройти до позицій ЗСУ. Проте українські захисники були поінформовані про плани ворога та ліквідували близько 80 російських військових.

Рашисти сподівалися повторити бліцкриг, як в Авдіївці, коли вони підземними комунікаціями пройшли у тил несподівано. Завдяки чому також була взята Авдіївка,

– пояснив Біцак.

Як зазначив посадовець, діаметр труби становить 1,4 метра. 8 березня близько сотні російських військових спробували таким способом обійти українську оборону.

"Але наші сили були готові. Вихід із труби був завалений, і коли окупанти з’явилися, близько 80 з них було ліквідовано", – додав він.

Нагадаємо, російські військові прорвалися через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області, але були розбиті. В Курській області тривають запеклі бої, ситуація складна.