Перехід на військові рейки виліз боком Путіну: у ГУР кажуть про втому росіян від війни

Головне управління розвідки України повідомило, що росіяни уже втомилися від війни. Вони нібито втратили інтерес до "сво" та бояться "затягувати паски".

ГУР каже, що збройна агресія Росії проти України стала фактором роздратування у різних російських регіонах. Там уже немає того захвату, який був на початку війни.

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У Росії рекордно зростуть податки

Пропагандистські новини про бойові дії, як кажуть у ГУР, все частіше викликають у населення Росії втому та невдоволення.

️"Однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної режимом інформації з реальним становищем: рівень втрат під час війни приховувати усе важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, про що, зокрема, свідчить активна підготовка Москви до рекордного у своїй історії підвищення податків", – пишуть в українській розвідці.

Т️ак, Кремль планує збільшити побори в бюджет для росіян, які за місяць заробляють понад 2 200 доларів. Ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%.

За оцінками російського режиму, так звана податкова реформа дозволить зібрати близько 200 мільярдів доларів у період з 2025 по 2031 рік,

– каже ГУР.

Росія почала політику "підтримки" покалічених окупантів

Зміна суспільних настроїв змушує владу країни-агресорки готувати населення до "затягування пасків" та усіляко реагувати. Так, путінські посіпаки по регіонах намагаються зміщувати фокус уваги "з дратівливої воєнної тематики на "бурхливе" вирішення соціально-побутових проблем".

"Служителі Путіна з Москви, зокрема партійці, послані "в народ" для організації різноманітних заходів підтримки учасників війни проти України та членів їхніх сімей, участі у прийомах громадян, розробках та обговореннях демонстративних соціальних законопроєктів: про підтримку волонтерства, підвищення зарплат, захисту ветеранів", – розповідають у ГУР.

Зокрема, російська влада розпочала "підтримка" інвалідів, кількість яких, до слова, зростає через війну проти України. У Росії планують для покалічених окупантів планують розвивати внутрішній туризм, наприклад, збільшити мінімальну кількість місць для інвалідів на парковках до 15%. Також їм видають "вєрєщагінскіє карти" – ваучери номіналом 15 тисяч рублів, за які впродовж року можна купити квитки у заклади культури.

Загалом активізація "соціальної" діяльності держави-агресора свідчить про спробу каналізувати невдоволення та уникнути неконтрольованих соціальних вибухів на Росії,

– підсумовують у ГУР.