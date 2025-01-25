"Безперервний конвеєр": у Третій штурмовій описали нову тактику штурмів російської армії

Російська армія застосовує нову тактику наступу. Штурм ведеться малими групами з десятків напрямків одночасно.

При цьому ворог не бере до уваги масштаби власних втрат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна.

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Яку нову тактику штурмів вигадали росіяни

Російські війська для наступу на позиції ЗСУ застосовують тактику малих груп, які атакують з десятків напрямків одночасно.

Наступальна тактика окупантів – зокрема в зоні відповідальності нашої бригади – лишається незмінною. Вони використовують малі штурмові групи, не більше 6 осіб. Може бути і по 2 – 3 особи, але з різних сторін,

– зазначив Жорін.

Він підкреслив, що рекорд на їхньому напрямку – це штурм росіян на одну позицію з 21 точки одночасно.

За його словами, така тактика нагадує "безперервний конвеєр", коли російська армія не враховує свої втрати.

"Росіяни вже майже стерли тут дивізію. Але мають ще підкріплення та резерви, які готові сюди перекидати, адже напрямок для них надзвичайно важливий", – додав заступник комбрига.

Нагадаємо, українські захисники відбили спробу наступу російських військ поблизу Єлизаветівки на Покровському напрямку. Ворог втратив щонайменше десяток одиниць військової техніки.