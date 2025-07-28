Російські воєнкори уже про це кричать: які невідворотні процеси відбуваються у Кремлі

Дональд Трамп змінив риторику щодо Росії та вимагає негайного припинення війни. На тлі цього у Кремі панують песимістичні настрої, а від Володимира Путіна може відвернутися навіть його оточення.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що росіяни до останнього сподівалися, що прихід Трампа допоможе їм перемогти. Вони очікували розриву США з НАТО та Євросоюзом, але цього не сталося.

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Путін на це сподівався

У реальності Трамп приїхав на саміт НАТО й був у дуже хорошому настрої. До того ж країни Альянсу збільшили фінансування оборонних бюджетів, почали купувати американську зброю. Навіть вдалося підписати торгівельну угоду з ЄС.

Путін і компанія сподівалися на інше. Вони думали, що Трамп посвариться з Європою, тому зараз він не в найкращій ситуації,

– зауважив політолог.

На фронті окупанти справді мають просування, але воно дається ціною великих втрат. Ба більше, Трамп заявив про мільйон вбитими, яких втратила Росія у війні. З огляду на все це у Кремлі панує песимістичний настрій.

"Уже кілька тижнів воєнкори в один голос кричать, що треба або все завершувати, або оголошувати реальну мобілізацію. Треба мобілізувати одночасно щонайменше 300 000 людей. Без цього не вдасться зберегти навіть те, що є", – підкреслив Ігор Рейтерович.

Росіяни "відкочуються" на фронті. Це ми бачимо на прикладі Сумської області. Після нових заяв Трампа ситуація може погіршитися ще більше. Це помічають російські еліти, навіть офіційні представники влади. Вони розуміють, що саме Путін винен у тому, що сталося.

Кремль не пристав на пропозицію Трампа і тепер для Росії все може закінчитися значно гірше. Як на це відреагують так звані еліти – залишається дуже цікавим питанням.

У Кремлі розуміють патовість ситуації

Найближче оточення Путіна, зокрема співробітники фсб зрозуміли, що все дуже погано ще у перші тижні війни. Тоді стало очевидно, що Росія не зможе перемогти. Але очільник Кремля дозволив їм брати все, що вони хочуть, всередині країни.

Зараз ейфорія пройшла, бо вже немає що брати. Залишилася частина дипломатів, таких як глава МЗС Сергій Лавров, які хочуть йти до кінця. Вони вважають, що Росія може воювати ще 10 років і здобути якусь перемогу,

– сказав політолог.

Але більшість все-таки розуміє, що треба шукати вихід з ситуації. Важливо закінчити хоча б активну фазу війну, бо все це може призвести до невідворотних процесів, які вже не вдасться тримати під контролем.

Наприклад, Путін вже боїться повернення росіян з фронту, бо не знає як їх соціалізувати. Повернути їх у нормальне суспільство буде серйозним викликом.