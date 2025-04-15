Російські війська активізували атаки з бронетехнікою по всій лінії фронту, – ISW

Аналітики вважають, що, ймовірно, Росія повертається до масштабніших штурмів з використанням бронетехніки. Окупанти вже активно використовують десятки БМП, танки, мотоцикли і навіть цивільні авто.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Де ворог активізував використання техніки

Аналітики вказують, що російські війська, ймовірно, активізували використання бронетехніки по всьому фронту. Це відбулася після того, як наприкінці 2024 – на початку 2025 року техніка виконувала переважно функції вогневої підтримки і покладалася на піхотні атаки для просування

Речник Луганської групи українських військ підполковник Дмитро Запорожець заявив 13 квітня, що напередодні українські війська відбили посилену ротну механізовану атаку росіян у напрямку Ступочок та Кліщіївки, в якій брали участь 13 бронемашин, кілька цивільних автомобілів та невстановлена кількість мотоциклів.

Водночас українська бригада, що діє на Новопавлівському напрямку, опублікувала 14 квітня кадри, на яких видно, що російські війська проводять посилену ротну механізовану атаку з використанням понад 20 одиниць бронетехніки, в тому числі понад 10 БМП і декількох танків. У бригаді розповіли, що окупанти намагалися просунутися хвилею мотоциклів попереду атакуючої бронетехніки, щоб швидко дістатися до українських позицій.

Інша українська бригада, що діє неподалік, заявила, що російський штурм стався біля Вільного Поля, і що українські захисники знищили два танки і 12 БМП.

Нацгвардія опублікувала 14 квітня кадри, на яких видно, що російські війська проводять посилену ротну механізовану атаку з трьома танками, 18 БМП, невстановленою кількістю бойових машин МТ-ЛБ і 41 мотоциклом у невстановленому районі на Запорізькому напрямку. Сили оборони відбили атаку і знищили два БМП і один БТР.

Чому росіяни використовують цивільні авто на фронті

У Інституті вивчення війни зазначають, що з осені 2024 року російські війська почали доповнювати механізовані атаки цивільними автомобілями, мотоциклами та квадроциклами. Це відбулося після того, як обмежили використання бронетехніки по всій лінії фронту, ймовірно, через занепокоєння щодо значних втрат бронетехніки влітку та на початку осені 2024 року.

Окупанти значною мірою покладали на невеликі піхотні групи для просування в Україні і використовували бронетехніку для транспортування піхоти до лінії фронту і вогневої підтримки піхотних атак наприкінці осені 2024 року – взимку 2024 – 2025 років.

Попри те, що російські війська продовжують атакувати невеликими піхотними групами вздовж лінії фронту, можливо, вони знову залучать бронетехніку до фронтових штурмових операцій у рамках загальної інтенсифікації вздовж усієї лінії фронту.

Речник українського угруповання "Хортиця" майор Віктор Трегубов зазначив 14 квітня, що російські війська використовують більше цивільних транспортних засобів на Покровському напрямку через їхню високу маневреність, що дозволяє ухилятися від українських безпілотників.

Трегубов також зазначив, що українські безпілотники роблять використання російської бронетехніки на Покровському напрямку неефективним.

"Нещодавня інтенсифікація використання російської бронетехніки свідчить про те, що російське військове командування, можливо, менше переймається зменшенням запасів бронетехніки або, принаймні, готове змиритися з додатковими втратами бронетехніки, якщо російські війська зможуть здобути додаткові переваги перед можливим майбутнім припиненням вогню", – резюмували аналітики.

До слова, 13 квітня прикордонники зупинили механізований штурм окупантів на Краматорському напрямку. Окрім бронемашини та легких броньованих тягачів було уражено укриття росіян і кілька екіпажів ворожої техніки.