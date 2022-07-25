окупанти завдали авіаударів біля Соледара та Вуглегірської ТЕС, – Генштаб

російські загарбники не полишають спроб наступу на Донеччині. Оскільки ворогові це не дуже вдається, то він продовжує просто бити по наших позиціях і всьому, що довкола них.

Авіаударів російські окупанти завдали поблизу Вуглегірської ТЕС, яку загарбники намагаються взяти під свій контроль. Про це свідчать дані Генштабу, які опублікували зранку 25 липня.

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Бої на Бахмутському напрямку тривають

Якщо ми вже заговорили про авіаудари, то під них потрапив не лише район Вуглегірської ТЕС, а й Соледару та Покровського. Таким чином ворог намагається бодай якось просунутись вперед, спробувавши знищити позиції наших військових.



Карта бойових дій поблизу Вуглегірської ТЕС / Скриншот карти

Не минулось і без штурмових дій. Ворог спробував просунутись у напрямку Вершина – Луганське. Але це завдання окупанти виконати не змогли. Тож після провалу змушені були відійти. Водночас триває наступ у напрямку Миронівське – Луганське. Там усе ще ведуться бойові дії.

Загалом на Бахмутському напрямку ворог прагне зруйнувати оборонні позиції ЗСУ. Задля цього ворог обстрілював райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Покровського, Яковлівки, Курдюмівки, самого Бахмута, Веселої Долини, Новолуганського, Зайцевого та Травневого. Спостерігались також польоти ворожих безпілотників поблизу Краматорська.

Неспокійно і на Слов'янському напрямку

У планах ворога – наступ і на Слов'янськ. Але втілити у життя це бажання вкрай непросто. Тож окупанти просто продовжують активно обстрілювати наших військових на цьому напрямку. Під ворожий вогонь потрапили райони Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібровного, а також Чепіля.



Карта бойових дій поблизу Слов'янська / Скриншот карти

Якщо говорити про Краматорський напрямок, то там теж не минулось без обстрілів. Під них потрапили населені пункти поблизу Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Званівки, Івано-Дар'ївки, а також Спірного. Були й авіаудари, але неподалік Григорівки та Серебрянки.

Окупанти також намагались штурмувати напрямки Берестове – Івано-Дар'ївка та Верхньокам'янка – Івано-Дар'ївка. Але й там ЗСУ успішно відбили у ворога бажання рухатись далі. Тож загарбникам довелось відступити. Водночас наступ спостерігають поблизу Спірного. Там усе ще тривають бойові дії.

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