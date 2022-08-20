"Жодної пощади українцям": офіційний представник росії у Відні відзначився огидною заявою

російські дипломати не припиняють дивувати світ своїм цинізмом та жорстокістю. Зокрема, постпред країни-терористки у Відні міхаіл ульянов заявив, що до українців не має бути жодної пощади.

Цей огидний твіт росіянина з'явився у відповідь на заяву президента Володимира Зеленського про нову допомогу США для України. Мовиться про пакет озброєння на 775 мільйонів доларів, повідомляє 24 канал.

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російський дипломат зробив бридку заяву

ульянов 19 серпня поширив твіт Зеленського про новий пакет військової допомоги від США. Дипломат підписав його у традиційному стилі усіх російських посадовців – доволі цинічно та огидно.

Жодної пощади українському населенню,

– написав ульянов.



Черговий росіянин відзначився цинічною заявою / Фото Олеся Друкача, 24 канал

За кілька хвилин ульянов видалив свій твіт та поспішно опублікував новий. Ймовірно, це трапилося внаслідок розголосу, адже такий цинізм вразив не лише українців, а і європейців, з якими росіянин, між іншим, працює.

"Я мушу перепросити. Я забув, з ким маю справу", – почав виправдовуватися ульянов.

Він заявив, що буцімто мав на увазі зовсім не те. Мовляв, мовилося про "милосердя для українців" від Зеленського, який нібито не хоче проводити мирних переговорів з росією.

Виправдання вийшло нічим не ліпшим від попередньої заяви. Адже російський дипломат, за всім вже відомою кремлівською методичкою, знову звинуватив у війні Україну, яка лише захищається у відповідь на нічим не спровоковану російську військову агресію.

міхаіл ульянов – постійний представник росії в міжнародних організаціях у Відні. Він має дипломатичний ранг надзвичайного та повноважного посла, а також держнагороди та відзнаки країни-терористки.



Після розголосу ульянов почав виправдовуватися / Фото телеграм-каналу "Скринька Пандори"

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