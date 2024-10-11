Наступ Росії слабшає, не досягнувши головної мети, – The Economist

Попри продовження Курської операції, Росія знову почала наступати на фронті в Україні. ЗСУ уже змушені були вийти з Вугледару.

Також триває боротьба на Торецькому напрямку. Втім, як пише The Economist з посиланням на українські джерела, наразі значного просування там не зафіксовано.

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Росія не здобула значних здобутків під час свого наступу

Попри свої наступальні дії Росія досі не змогла взяти такі важливі міста, як Часів Яр і Покровськ. Останній, до слова, є ключовим логістичним вузлом для ЗСУ.

У серпні 2024 року часто йшла мова про швидке падіння Покровська, але, на щастя, на останні тижні російський наступ, і ворог там не маж значних територіальних здобутків.

"Ніко Ланге, колишній начальник штабу в міністерстві оборони Німеччини, який має тісні зв'язки з українцями, каже, що хоча російські війська зараз знаходяться в радіусі артилерії міста, їм бракує сил, щоб здійснити узгоджену атаку. У той час як взяття Покровська дало б Росії стартовий майданчик для атак углиб центральної України та погіршило б матеріально-технічне становище України на півдні Донбасу, пан Ланге вважає, що операція, навіть якщо вона буде успішною, триватиме багато місяців і завдасть росіянам надзвичайно великих втрат", – пише видання.

Росія зазнає великих втрат під час свого наступу

Як пише видання, Україна продовжує дотримуватися стратегії поступової здачі територій, але водночас завдає росіянам максимальних втрат: ворог втрачає по тисячі солдатів за день, а запаси радянської техніки можуть закінчитися вже у 2025 році.

Здавалося б, невичерпні запаси переважно радянської бронетехніки та танків, які вона змогла використати, можуть закінчитися до наступного року. Інститут вивчення війни у ​​Вашингтоні підраховує, що тільки в районі Покровська за останній рік Росія втратила щонайменше п'ять дивізій танків і бронетехніки. Без достатньої броні російські солдати стають легкою здобиччю для українських дронів, що стають все більш потужними,

– передає видання.

Також росіяни втрачають власну артилерію та стають залежними від ненадійних боєприпасів з КНДР. На початку 2024 року співвідношення артобстрілів було 10:1 на користь Росії, то зараз – до 2,5:1. Така тенденція стала можливою завдяки поставкам снарядів від союзників та власному виробництву України. Не менш важливу роль тут відіграли удари по російських складах боєприпасів.

Щоправда, допомога від СШ, надіслана Україні у 2024 році, різко скоротилася порівняно з обсягом, надісланим у 2023 році.

"Попри нинішню зневіру щодо перспектив України, Росія далека від досягнення своєї головної мети – встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями до кінця цього року. І попри те, що Росія поставила за мету вибити українські сили з Курської області до початку цього місяця, тепер виглядає так, ніби це займе набагато більше часу та потребує значно більших сил", – додають журналісти.