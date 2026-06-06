Путін стає все більш ізольованим як на міжнародній арені, так і у власному бункері. По суті єдиним його "активом" в очах його оточення залишаються "особливі відносини" з Трампом. На щастя, його проросійські симпатії купіруються значною мірою нашими друзями у Конгресі та у самій адміністрації". Про це пише Андрій Піонтковський.

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Рубіо видав історичну заяву

Вже наступного дня я з величезним задоволенням виявив, наскільки ж я помилявся зі своїм обережним "купіруються". Наш Друг №1 у Вашингтоні, держсекретар Марко Рубіо, не просто купірував, а публічно в прямому ефірі на слуханнях у комітеті з питань зовнішньої політики Палати представників злив у туалет проросійські симпатії президента США:

США аж ніяк не є посередником у війні в Україні. США – союзник України. Ми постачаємо Україні зброю та розвідувальні дані. Напавши на Україну, Росія припустилася катастрофічної помилки. У неї немає жодних шансів на успіх у цій війні.

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Держсекретар Рубіо нарешті заговорив тим голосом, який нам добре знайомий і звичний – голосом сенатора Рубіо і, як ми всі сподіваємося, 48-го президента США. Рішучість його тону дозволяє припустити, що в ході тонкої апаратної боротьби він уже домігся домінування такої погляду в адміністрації Білого дому.

Наступного дня, 4 червня, Палата представників ухвалила закон про військову допомогу Україні та новий пакет санкцій проти Росії, який пролежав у ній без руху вже кілька місяців. Не факт, що його одразу ухвалить Сенат, але в будь-якому разі це свідчить про зростання симпатій до України у США. Причому симпатій у суспільстві в цілому, з чим повинні рахуватися всі конгресмени, які в листопаді йдуть на перевибори. Показовими, між іншим, є результати праймеріз у Демократичній партії, де відчутні поразки зазнали лівацькі прогресисти, вічні симпатики Кремля.

Що стосується 47-го президента США, то цього тижня він згадав про Україну лише один раз 5 червня. У відповідь на питання журналіста про лист Зеленського до Путіна, він байдуже кинув: "Нехай вони самі розбираються".

Рубіо не безпідставно сказав це

Коли Рубіо впевнено заявив у Палаті, що "Росія не має жодних шансів на успіх у цій війні», він спирався у своєму аналізі на два фактори:

Європа усвідомила, що ЗСУ сьогодні є єдиною європейською армією, здатною захистити її від рашистської орди, і перетворилася на величезний технологічний тил цієї армії; Він, Рубіо, домігся від Трампа продовження продажів Європі американської зброї для України та надання їй розвідувальної інформації.

Події минулого тижня дають підстави вважати, що сьогодні ми можемо досягти більшого – повного переходу США на бік Європи у російсько-українській війні.

Наскільки швидше ми б тоді зламали опір путінського режиму, і з якими б меншими втратами з нашого боку. Скільки ракет Patriot, запрошених днями Президентом Зеленським, ми отримали б уже завтра. Скільки ракет Tomahawk? Гадаю, що це ймовірний сценарій.

Днями ми опублікували в KYIVPOST статтю "Did Putin Plant the Boston Marathon Terrorist?".

Як нам видається, у цій статті ми математично та психологічно довели, що Тамерлан Царнаєв, який підірвав бомбу на Бостонському марафоні, був багаторічним агентом російських спецслужб і скоїв цей злочин у 2013 році на замовлення своїх кураторів.

Адміністрація США, розпочавши тоді розслідування, відмовилася від нього після провокації ФСБ проти американського дипломата в Москві. Вона підписала нав'язану їй Путіним joint statement, яка фактично надала йому індульгенцію.

Пропонуємо провести слухання щодо Бостонського марафону в тому ж Комітеті з питань зовнішньої політики Палати представників, де Марко Рубіо виступив зі своєю історичною заявою 3 червня. Переконаний, що за результатами слухань у правоохоронних органів з'явиться достатньо підстав для висунення звинувачень громадянину Росії Путіну В.В. в організації вбивства трьох американських громадян на Бостонському марафоні у 2013 році. Таким чином, він переходить у статус свого колеги Рауля Кастро. Обох їх мають доправити до американського суду для об'єктивного розгляду висунутих їм ідентичних звинувачень.

Сморчок, який чхати хотів на 33-го, 34-го, 35-го, 36-го та 37-го президентів США, буде зважений і виявиться дуже легким.

"Петріоти" та "Томагавки" дороблять решту.