Малоймовірно, що Україна відновить контроль над усією своєю територією, – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що повна перемога будь-якої зі сторін у війні Росії проти України є малоймовірною. Він очікує на завершення війни шляхом дипломатичних переговорів.

Про це Марк Рютте заявив в етері голландської телепрограми Pauw & De Wit.

Рютте про завершення війни та роль США

Можна сподіватися, що цю війну буде завершено, але малоймовірно, що Україна поверне всю свою територію. На що Україна готова погодитися в угоді, вирішувати Україні, і це можуть вирішити лише Зеленський та його уряд від імені українського народу. Але такі війни завжди закінчуються мирною угодою. А вона ж часто буває компромісом,

– підкреслив Марк Рютте.

Він також повідомив, що проводить щотижневі розмови з українським президентом Володимиром Зеленським та захоплюється ним. Разом із тим очільник альянсу додав, що вважає важливими робочі відносини між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Рютте застеріг, що навіть попри зосередженість російських сил в Україні, Росія все одно матиме численну армію після завершення бойових дій. Водночас він підтвердив, що Сполучені Штати залишаються важливими для оборони європейського континенту.

Генсек відмовився давати оцінку домовленостям Трампа та Путіна щодо імпорту російського дизельного пального. Він лише додав, що раніше попередив Зеленського про незамінність військової допомоги для України саме від Вашингтона.

Крім того, Марк Рютте зазначив, що надіслав Трампу коротке підбадьорливе повідомлення після поразки республіканців на проміжних виборах 3 листопада зі словами "Не падай духом".

Зі свого боку Володимир Зеленський сподівається, що результати виборів у Конгрес принесуть Україні більше підтримки, а тісна взаємодія Вашингтона з Європою змусить Кремль переглянути подальші плани у війні.