Росія посилила атаки на Краматорському напрямку й тисне на Покровськ: яка ситуація на фронті

Протягом п'ятниці, 24 січня, на фронті відбулося 190 бойових зіткнень. Більшість з них – на Покровському напрямку, де ворог не шкодує для атак ні сил, ні засобів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувалося на фронті 24 січня

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог провів 2 штурми на Харківському напрямку – в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку окупанти також не полишають атак. Загарбники провели 13 штурмів поблизу Піщаного Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового. Українські захисники відбили 7 атак, ще 6 боєзіткнень досі тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське. Наразі триває два боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог посилив атаки й протягом доби було зафіксовано 39 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори, 15 з яких тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки. На даний час продовжуються два боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 78 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Дотепер триває 12 боєзіткнень.

Водночас ворог зазнав серйозних втрат на Покровському напрямку. Протягом доби ЗСУ на цій ділянці фронту ліквідували 367 окупантів, 186 з них – безповоротно. Також знищено 12 одиниць автомобільної техніки, 2 бойові машини піхоти, один окопний РЕБ, 3 антени зв'язку, крім того, значно пошкоджено 3 міномети загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог тричі атакував поблизу Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, тричі атакував в напрямках Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника.

Сили оборони України також продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 13 штурмів позицій українських підрозділів, 12 атак вже відбиті нашими оборонцями, один бій триває.

На Сіверському, Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.