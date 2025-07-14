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24 Канал Новини України Україна впроваджує ШІ у керування дронами, щоб прибрати операторів з поля бою, – Федоров
14 липня, 11:44
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Україна впроваджує ШІ у керування дронами, щоб прибрати операторів з поля бою, – Федоров

Сергій Попович
Основні тези
  • Україна впроваджує штучний інтелект у керування дронами для дистанційного та автономного керування, щоб захистити операторів на полі бою.
  • Росія створила підрозділ "Рубікон" для виявлення та знищення українських операторів безпілотників, тоді як Україна запустила грантову програму для розвитку автономних технологій.
  • Впровадження ШІ в дрони вже використовується для декодування знімків та трансляцій в реальному часі, зокрема на FPV-дронах.
  • Федоров зазначив, що повна автономність дронів потребує значних інвестицій та тривалого часу на розробку, але деякі технології вже активно використовуються.

Росія сформувала новий підрозділ під назвою "Рубікон", метою якого є виявлення та знищення українських операторів безпілотників. Водночас Україна зосереджує зусилля на тому, аби зробити керування дронами максимально віддаленим, а згодом і повністю автономним.

Це можливо завдяки впровадженню штучного інтелекту. Про це повідомляє 24 Канал посиланням на слова Михайла Федорова в інтерв'ю РБК-Україна.

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Як Україна впроваджує ШІ у керування дронами?

Наша задача – забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни, 
– пояснив Федоров.

За словами міністра, повна автономність дронів – це перспектива, що вимагатиме серйозних інвестицій і років розробки. Водночас деякі технології вже активно застосовуються на практиці. Зокрема, штучний інтелект використовується для декодування знімків, трансляцій в режимі реального часу, донаведення на FPV-дронах.

Він зазначив, що у цьому напрямку почалася окрема грантова програма.

Нагадаємо, Федоров розповів, як Україна використовує дрони-перехоплювачі у відповідь на атаки російських дронів-камікадзе.