"Вони теж є жертвами": Шольц зробив нову заяву щодо переговорів з Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ще раз підкреслив свою готовність до переговорів з президентом Росії Владіміром Путіним. Він готовий спілкуватися на тему досягнення справедливого миру в Україні.

Про це Шольц сказав у Бундестазі, виступаючи щодо майбутнього саміту лідерів ЄС. Говорячи про російсько-українську війну, німецький канцлер згадав про згоду України на участь Росії у наступному Саміті миру.

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Шольц підтвердив, що готовий поговорити з Путіним

Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: "Так, також так",

– сказав Шольц.

Він наголосив, що завжди дотримується чітких принципів: ніколи не приймати рішень без врахування думки України та без попередніх консультацій з найближчими партнерами.

Шольц також сказав, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента".

"Вони теж є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Це те, що не повинно повторитися в Європі", – додав Шольц.