"Час для досягнення тривалого миру": Сибіга назвав три елементи для завершення війни в Україні
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга визначив три ключові умови для завершення війни в Україні.
- Сибіга підкреслив важливість дипломатичного вирішення конфлікту для встановлення стійкого миру.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав три ключові умови, які можуть привести до завершення війни в Україні. Він підкреслив, що час шукати дипломатичне вирішення конфлікту.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.
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Що потрібно для завершення війни в Україні?
Сибіга наголосив, що безпека України тісно пов’язана з трансатлантичною безпекою.
Наразі головне завдання – знайти дипломатичне рішення для встановлення стійкого миру.
Сибіга окреслив три основні елементи, необхідні для завершення війни:
- активна роль і лідерства США;
- посилення тиску на Росію через санкції та ізоляцію;
- зміцнення оборонних спроможностей України.
"Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Український народ заслуговує на мир", – зазначив він.
Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав до посилення санкцій проти Росії через небажання Володимира Путіна вести серйозні мирні переговори з Україною. Він вважає, що Сполучені Штати мають надіслати чіткий сигнал главі Кремля щодо необхідності обговорення припинення вогню.