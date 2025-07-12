"Час для досягнення тривалого миру": Сибіга назвав три елементи для завершення війни в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав три ключові умови, які можуть привести до завершення війни в Україні. Він підкреслив, що час шукати дипломатичне вирішення конфлікту.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Що потрібно для завершення війни в Україні?

Сибіга наголосив, що безпека України тісно пов’язана з трансатлантичною безпекою.

Наразі головне завдання – знайти дипломатичне рішення для встановлення стійкого миру.

Сибіга окреслив три основні елементи, необхідні для завершення війни:

активна роль і лідерства США;

посилення тиску на Росію через санкції та ізоляцію;

зміцнення оборонних спроможностей України.

"Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Український народ заслуговує на мир", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав до посилення санкцій проти Росії через небажання Володимира Путіна вести серйозні мирні переговори з Україною. Він вважає, що Сполучені Штати мають надіслати чіткий сигнал главі Кремля щодо необхідності обговорення припинення вогню.