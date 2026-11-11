Захист енергетики та тиск на Росію: Сибіга назвав пріоритети України на зустрічі G7

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з главами МЗС країн G7 у Парижі. Він окреслив нагальні потреби України в обороні та закликав обмежити "тіньовий флот" Росії.

Ключовим напрямок переговорів міністрів стало створення практичних умов для наближення справедливого миру. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Які пріоритети

Українська сторона поінформувала партнерів про ескалаційні кроки Росії та окремо звернула увагу на гуманітарну місію в Олешках.

Нам слід скористатися цією динамікою, для просування до повного припинення вогню, а також кроків щодо деескалації та заходів із встановлення довіри,

– зазначив Андрій Сибіга.

Глава українського МЗС деталізував перелік нагальних потреб держави на тлі постійних російських атак. Серед пріоритетів – посилення протиповітряної оборони, надання додаткової енергетичної допомоги та достатнє фінансування.

Увагу на засіданні присвятили й посиленню економічного тиску на агресора. Зокрема, йшлося про санкції проти російського "тіньового флоту" та заборону на в'їзд для громадян Росії.

Під час зустрічі дипломати торкнулися викликів глобальної продовольчої стабільності. За словами Сибіги, Україна має конкретні пропозиції, спрямовані на відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

Міністри також обговорили спроби російських та білоруських спортсменів взяти участь у міжнародних змаганнях.

Я наголосив, що будь-яке послаблення спортивних санкцій є неприйнятним і аморальним, доки триває агресивна війна Росії,

– підкреслив глава МЗС України.

Сибіга підкреслив, що єдність країн G7 та рішучість щодо підтримки України залишаються важливими для зміцнення позицій України і тиску на Росію.

Нагадаємо, Україна передала партнерам пропозиції щодо перемир'я в енергетиці та Чорному морі. Київ очікує на відповідь Москви на ці ініціативи