Перед очима бачу солдата, – Сирський про баланс між збереженням територій і людей

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як він знаходить баланс між збереженням життя людей і територій. За його словами, перш за все він намагається візуалізувати ситуацію від лиця солдата на фронті.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського в інтерв'ю для "Бомбардир".

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Як Сирський балансує між збереженням життя людей та територій

Сирський зазначив, що під час прийняття рішень у нього "перед очима стоїть солдат".

Я бачу ту картинку, в яких умовах він веде бойові дії і як йому важко. Можливо йому допомогти, чи ні. Тобто коли є умови і ми можемо втримати населений пункт, чи позицію, то ми його звичайно тримаємо,

– пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що як тільки стає зрозуміло, що утримання населеного пункту – "безперспективне" і його не вдасться утримати, тоді приймається рішення врятувати людей.

Нагадаємо, що на початку лютого Сирський назвав 8 пріоритетів ЗСУ. Головнокомандувач розповів, що наразі у Збройних Силах впроваджується комплексна програма "Збереження життя військовослужбовців".