Україна зараз перемагає чи програє війну: що каже Сирський

Олександр Сирський дав перше велике інтерв'ю після відставки. Його попросили оцінити загальну картину війни.

Сирський відповів BBC, чи Україна зараз перемагає, чи програє.

Чи виграє Україна війну

Ексголовком не дав однозначної відповіді.

Але він зазначив, що Україна веде вже майже 5 років велику війну проти Росії, яка переважає її буквально у всьому.

За словами Сирського, війна – це змагання не тільки армій, що воюють, а й змагання технологій, індустріальних можливостей держави, змагання коаліцій.

Тому що кожна країна має своїх партнерів, союзників, які можуть або не можуть забезпечити її необхідною кількістю озброєння. Тому я не міг би так однозначно сказати, перемагає чи програє. Вже сам факт того, що ми стримуємо цю навалу, яка, ви ж знаєте плани, може розвернутися і піти в Європу, це вже подвиг нашої держави і подвиг всього українського народу, тому я розглядаю це так,

– зазначив Сирський.

До слова, як він зауважив, будь-який військовий конфлікт рано чи пізно завершують політики шляхом переговорів. Втім ключову роль у цьому процесі завжди відіграють результати на полі бою.

Цей діалог має бути на рівних, коли противник не має суттєвих переваг і зазнає величезних втрат.

Наразі, як стверджує ексголовком ЗСУ, щоденні втрати армії Росії становлять приблизно півтори тисячі військовослужбовців.