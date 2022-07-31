Окупанти провалили штурм біля Камʼянки і Пісків, у районі Авдіївки мають частковий успіх

Українські захисники та захисниці продовжують давати потужну відсіч окупантам на різних напрямках фронту. На Сході їм вдалося відбити кілька ворожих штурмів, однак у районі Авдіївки у ворога є частковий успіх.

Про це свідчать дані Генштабу станом на 18:00 31 липня. Окупантам дали відсіч у районі Кам'янки та Пісків.

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Яка ситуація на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, зокрема від ворожого вогню страждають Невельське, Уманське, Красногорівка, Авдіївка, Піски та Новобахмутівка.

Також російські окупанти за допомогою авіації цинічно вдарили по Авдіївці, Новоселівці та Юр'ївці.

У районі Кам'янки та Пісків окупанти намагалися проводити штурмові дії, однак ЗСУ дали потужний опір та відбили атаку, через що ворог відступив. Водночас окремі ворожі підрозділи мають частковий успіх у районі Авдіївки.

Успіхи ЗСУ на інших напрямках

На Харківському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Гусарівки, однак безрезультатно. ЗСУ дали відсіч ворогу і той відступив.

У районі Серебрянки на Краматорському напрямку окупанти силами розвідувальної групи намагалися виявити позиції українських воїнів, однак без успіху відступили.

На Бахмутському напрямку під прикриттям авіації загарбники намагалися покращити своє тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського, але наші військові зірвали всі плани ворога. Після провальної спроби штурму ворог відступив.

Втрати ворога на 158 день повномасштабної війни

Щодня наші захисники та захисниці ведуть героїчну боротьбу проти ворога та завдають йому потужних втрат. Станом на 31 липня наші воїни ліквідували та знищили:

особового складу – близько 40 830 осіб;

танків – 1763 одиниці;

бойових броньованих машин – 4 004 одиниць;

артилерійських систем – 916 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 259 одиниць;

засобів ППО – 117 одиниць;

літаків – 223 одиниці;

гелікоптерів –190 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 735 одиниць;

крилатих ракет – 174 одиниць;

кораблів /катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 902 одиниць;

спеціальної техніки – 80 одиниць.

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