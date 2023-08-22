Успіхи ЗСУ на Запоріжжі, наступ росіян у районі Кліщіївки: карта боїв за 22 серпня

Українські військові під час наступу мали успіх на Запоріжжі та закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас українські захисники стримують наступ росіян на Сході.

На Сході залишаються основні напрямки наступу російських військових. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на Донбасі

артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Торського, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Веселого, Привілля та Курдюмівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

Карта боїв у районі Кліщіївки

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

Карта боїв у районі Авдіївки

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області.

Карта боїв у районі Мар'їнки

Сили оборони мали успіх на Півдні

ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпілське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П'ятихатки Запорізької області. У Міноборони напередодні повідомили, що Сили оборони мали успіх у районі Малої Токмачки й Роботиного . У Генштабі ЗСУ теж підтвердили інформацію про успіхи в районі Роботиного.

Карта боїв у районі Роботиного

противник завдав авіаційних ударів в районах Томариного, Дач, Зимівника Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.