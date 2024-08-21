Бої йдуть за 10 кілометрів від околиць Покровська: карта бойових дій на 21 серпня

Російські війська активізувалися мало не на кожній ділянці фронту. Понад третина від усіх бойових зіткнень – припадає на Покровський напрямок.

Загалом впродовж минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень. У Генштабі розповіли, що вчора, 20 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 8 ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 83 авіаційних удари, зокрема скинув 104 КАБи.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ одинадцять разів.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 15. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 18 атак противника в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви.

Окупанти атакували 18 разів на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Виїмки і Переїзного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Ситуація контрольована.

ЗСУ відбили 8 атак на Краматорському напрямку: дивіться на карті

За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, ворог двадцять чотири рази намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне.

Окупанти намагаються просуватися за підтримки авіації на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля.

Росіяни пробиваються в напрямку Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти десять разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Яка ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив дві спроби захопити наші позиції неподалік Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі безуспішно намагались просунутись в напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки.

Активізувались загарбники на Придніпровському напрямку, тут нашим захисникам довелось відбивати п’ять атак на українські позиції.

Росіяни активізувалися на Придністровському напрямку: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Скільки територій контролюють ЗСУ на Курському напрямку: дивіться на карті

У Генштабі додали, що за минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ окупантів, трьох засобах ППО, трьох артилерійських системах, одній РЛС та ще по одному іншому важливому об’єкту російських військових.