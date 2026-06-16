60% росіян хочуть зупинити війну, – Зеленський

Більшість росіян уже хочуть закінчення війни в Україні. Вони бачать невдачі своєї армії на фронті.

Про це розповів президент Зеленський під час виступу на конференції Reuters Next на G7 16 червня.

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Скільки росіян уже проти війни?

Закінчення війни хочуть уже 60% росіян. Вони бачать, що путінська армія не перемагає на фронті.

Зеленський зауважив, що учасники G7 теж мають спільну думку, що Росія не перемагає, втрачає багато людей і повинна якомога швидше укласти угоду.

"Ініціатива не в її руках", – зауважив президент України.

До того ж Росія втратила вбитими уже величезну кількість своїх солдатів.

Зараз вони (росіяни – 24 Канал) починають розуміти, що не виграють цю війну, і саме тому її потрібно зупинити. Так, я не впевнений, що це дійсно гуманна причина, бо якщо у тебе великі втрати, то війну треба припиняти,

– додав український президент.

Він закликав партнерів до подальшого тиску на Москву.

До слова, Зеленський наголосив, що переговори з Путіним мають пройти ще до початку зими. В інакшому випадку Росію чекає "важка зима".

Також він відкинув пропозицію зустрітися з Путіним у Москві, зазначивши, що Україна не грає в ці ігри.