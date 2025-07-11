Росія втрачає "вражаюче велике" число людей заради мізерних територіальних здобутків, – ISW

Росія продовжує зазнавати величезних втрат заради мінімальних територіальних здобутків. За нинішнього темпу просування країні-агресорці знадобиться 89 років, аби повністю захопити Україну.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Інституту вивчення війни (ISW).

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Скільки Росії знадобиться часу для захоплення всієї України

Аналітики зазначають, що заради мінімальних територіальних здобутків Росія зазнає колосальних втрат на фронті.

Росії знадобиться близько 89 років, щоб захопити всю Україну за її нинішніх відносно прискорених темпів просування, які коливалися протягом війни і навряд чи залишатимуться постійними,

– цитують експерти висновки статті The Economist.

У виданні підрахували, що за нинішнього темпу просування російським військам знадобиться час до лютого 2028 року, аби захопити решту територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, які Росія внесла до своєї конституції.

"Темпи просування Росії 15,8 квадратного кілометра на день є надзвичайно високими порівняно з темпами просування Росії взимку 2024 – 2025 років та навесні 2025 року, і навряд чи залишатимуться постійними", – зазначають фахівці.

Крім того, за оцінками видання, з 1 травня цього року Росія могла втратити близько 31 тисячі вбитих і поранених, а з липня 2024 року російські війська здобували лише близько 0,038 квадратного кілометра території на кожного вбитого солдата.

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть знищувати особовий склад у поточних літніх наступальних операціях, спрямованих на захоплення решти Луганської та Донецької областей та просування в Дніпропетровську та Сумську області", – резюмували в ISW.