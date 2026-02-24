З'явився несподіваний фактор, – Кур припустив, скільки ще триватиме війна в Україні

Сьогодні, 24 лютого, 4 роковини повномасштабного вторгнення. Протягом цього часу Україна довела свою стійкість та мужність в боротьбі з російським агресором. Ймовірно, що наша країна буде перебувати в стані війни ще кілька років.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур, зауваживши, що про це свідчить геополітична ситуація. Мовиться саме про політику основного союзника України – США.

Дивіться також Допомоги партнерів було недостатньо: яких вражаючих змін за 4 роки набув український ВПК

Скільки ще триватиме війна в Україні?

Керівник Управління кримінальної розвідки зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення він та ще велика кількість експертів аналізували хід війни та мирних зусиль, намагаючись прогнозувати подальші події. Однак з впевненістю вони могли говорити про це лише до 2025 року.

Адже потім з'явився несподіваний фактор – Трамп. Зараз говорити щось і прогнозувати фактично неможливо. Трамп вже досить старий, він не знає, що буде завтра. Сьогодні він говорить одне, завтра – зовсім інше,

– наголосив він.

Кур відкреслив, що Україна стійко пройшла перші 3 роки повномасштабної агресії і дала сильний опір ворогу. Наша країна перевернула історію "великої" імперії під назвою Росія.

Після приходу на посаду президент Трамп ж надав "перевагу" не українцям, а Росії. Попри цей тиск з боку Сполучених Штатів, Україна змогла вистояти ще один рік.

Передбачаю, що залишилось 3 роки, варто лише перетерпіти Трампа (президент США обирається на термін 4 роки, каденція Трампа триватиме до 2029 року, – 24 Канал),

– підсумував він.

Цікаво! Водночас підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець вважає, що війна триватиме ще мінімум 2 роки. На його думку, все залежить від ситуації на фронті та в економіці ворога.

Завершення війни: що відомо?