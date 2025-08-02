Росія втримує темпи наступу: DeepState повідомили, скільки територій Росія окупувала у липні
- У липні Росія окупувала 564 квадратних кілометри, втримуючи темпи наступу на рівні червня.
- Найбільш ефективними напрямками були Покровський та Сумський, де здійснювалися більші зусилля, а Новопавлівський став найбільш проблемним для ворога.
- Аналітики Deep State відзначають кореляцію між штурмовими діями та втраченими територіями на різних напрямках, зокрема, на Новопавлівському, Покровському та Лиманському.
Росія намагається втримати темпи просування. Їй це вдається, цифри темпів окупації територій з червня фактично не змінилися.
За місяць росіяни окупували 564 квадратних кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.
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Скільки територій захопили росіяни у липні?
Росії вдалося втримати досягнуті у червні темпи наступу. За липень ворог окупував 564 квадратні кілометри. Темпи просування фактично залишилися ті самі.
Динаміка окупованих територій на місяць / Інфографіка Deep State
Аналітики Deep State зробили кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій:
- Новопавлівський – 34% від всіх квадратних кілометрів (12% штурмових дій за місяць);
- Покровський – 22% квадратних кілометрів (35% штурмових дій)
- Лиманський – 12% квадратних кілометрів (15% штурмових дій)
- Харківський (в т.ч. Куп'янський) — 9% квадратних кілометрів (9% штурмових дій)
- Торецький – 5% квадратних кілометрів (5% штурмових дій)
- Сіверський – 4% квадратних кілометрів (4% штурмових дій)
- Запорізький – 3% квадратних кілометрів (1.3% штурмових дій)
- Сумський – 0% квадратних кілометрів (11% штурмових дій)
Бачимо, що найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямки. Там ворогу доводиться докладати більших зусиль, щоб досягати успіхів.
А от Новопавлівський є найбільш проблемним і там ворог меншою кров'ю, має більші успіхи. Інші ж напрямки загалом демонструють майже повну ідентичність у відсотковій кількості втрачених територій та штурмів.