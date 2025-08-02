Росія намагається втримати темпи просування. Їй це вдається, цифри темпів окупації територій з червня фактично не змінилися.

За місяць росіяни окупували 564 квадратних кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Скільки територій захопили росіяни у липні?

Росії вдалося втримати досягнуті у червні темпи наступу. За липень ворог окупував 564 квадратні кілометри. Темпи просування фактично залишилися ті самі.



Динаміка окупованих територій на місяць / Інфографіка Deep State

Аналітики Deep State зробили кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій:

Новопавлівський – 34% від всіх квадратних кілометрів (12% штурмових дій за місяць);

Покровський – 22% квадратних кілометрів (35% штурмових дій)

Лиманський – 12% квадратних кілометрів (15% штурмових дій)

Харківський (в т.ч. Куп'янський) — 9% квадратних кілометрів (9% штурмових дій)

Торецький – 5% квадратних кілометрів (5% штурмових дій)

Сіверський – 4% квадратних кілометрів (4% штурмових дій)

Запорізький – 3% квадратних кілометрів (1.3% штурмових дій)

Сумський – 0% квадратних кілометрів (11% штурмових дій)

Бачимо, що найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямки. Там ворогу доводиться докладати більших зусиль, щоб досягати успіхів.

А от Новопавлівський є найбільш проблемним і там ворог меншою кров'ю, має більші успіхи. Інші ж напрямки загалом демонструють майже повну ідентичність у відсотковій кількості втрачених територій та штурмів.