Скільки живе російський штурмовик на фронті: спостереження командира роти з 3 ОШБр

Російське командування стає професійнішим, однак рівень підготовки піхоти, навпаки, падає. Командир 1-ї роти 2 ШБ 3 ОШБр розповів, скільки в середньому живе російський штурмовик.

Російське управління в армії, за його словами, розвивається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю командира 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Мося" для ТСН.

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Як росіяни змінюють тактику бою

Зараз намагаються не завʼязуватися в міські бої. У них і так втрати колосальні, а в населених пунктах в них втрати ще більші. Тактика в них надзвичайно проста. Вони малими піхотними групами атакують по лінії фронту. Пробують намацати якесь слабке місце. Де виходить провалити – вони туди починають посилювати натиск і продавлювати підрозділи,

– пояснив він в інтервʼю

Попри значні втрати, російська армія вдосконалює систему управління.

"Я сказав би, що розвивається їхнє управління, воно стало більш професійним. Їхня штатна структура їм допомагає в цьому, тому що вона більш підходяща для сучасних бойових дій. Вони швидко навчаються, все аналізують. Вони не соромляться використовувати наш досвід і масштабувати його. Управління в них безперечно росте, але якість піхоти в них навпаки просіла. Вони починають нехтувати підготовкою своїх бійців і відправляють їх практично без підготовки на бойові завдання", – зазначив він.

За спостереженнями військового, для росіянина від моменту підписання контракту до загибелі або потрапляння в полон у середньому минає три тижні.