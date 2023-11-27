Деякі з найінтенсивніших боїв фактично відбулися протягом останніх тижнів, – Столтенберг

У НАТО чітко окреслили ситуацію, яка зараз відбувається на фронті в Україні. Так, там наголосили, що за останні місяці відбулися найзапекліші бої з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас союзники вражені досягненнями української армії, а також втратами з боку російських окупантів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Столтенберг розповів, як у НАТО бачать ситуацію на фронті

Очільник Альянсу зазначив, що попри те, що лінія фронту суттєво не змінилась, насправді зараз відбуваються дуже важкі бої.

Отже, те, що ми бачимо, не є інтенсивними бойовими діями, а є надзвичайно складною концентрацією на лінії фронту, особливо на сході ми бачимо велику кількість жертв. І деякі з найбільш інтенсивних боїв, які ми бачили протягом всієї війни, фактично відбулися протягом останніх тижнів і місяців,

– заявив Столтенберг.

Він наголосив, що партнери України мають розрізняти те, що лінія фронту не пересувається і те, що відбуваються інтенсивні бойові дії.

За словами генсека, союзники в НАТО приголомшені хоробрістю та компетентністю українських сил, а також здатністю завдавати ударів в тилу російських військ в глибині контрольованої Росією території.

"Військові досягнення частково можна виміряти у квадратних метрах, але також і у втратах, які ви здатні завдати своєму супротивнику, і так, лінія фронту не просунулася так далеко, і, звичайно, ми хотіли б зробити все можливе, щоб звільнити якомога більше", – сказав очільник Альянсу.

Крім того, Столтенберг назвав "значним досягненням" здатність української армії відтіснити російських окупантів з Херсонщини. Загалом, за його словами, Україні вже вдалося повернути 50% територій, які захопила Росія.

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