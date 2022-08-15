Заступника командувача чорноморського флоту судитимуть за підрив Північно-Кримського каналу

В Україні судитимуть заступника начальника чорноморського флоту росії. Він був причетний до захоплення Каховської ГЕС та підриву Північно-Кримського каналу.

Слідством встановлено, що саме він керував діями окупантів на цьому об'єкті на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наразі підозрюваного та його підлеглих оголошено у міжнародний розшук.

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Деталі кримінальної справи

Херсонська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти заступника командувача чорноморського флоту росії з матеріально-технічного забезпечення та, за сумісництвом, командира 11 окремої інженерної бригади Південного військового округу країни-агресорки.

Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Слідство встановило, що наприкінці лютого 2022 року він та ще низка підозрюваних керували захопленням будівель Каховської ГЕС та підривом Північно-Кримського каналу у Херсонській області.

Обвинувачений генерал-майор керував незаконними діями загарбників на цьому цивільному об'єкті, який належить до критичної інфраструктури України та забезпечує водою населення, а також зрошування полів у регіоні. Командир бригади безпосередньо віддавав накази підлеглим російським солдатам, які й підірвали канал у декількох місцях.

Як наслідок, значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, унеможливлено здійснення належного зрощування сільгоспземель регіону. Крім того, завдана значна шкода довкіллю та спричинено матеріальні збитки державі у великих розмірах,

– йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

До слова, обвинуваченого та інших причетних до підриву Північно-Кримського каналу оголошено у міжнародний розшук.

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Нагадаємо, що Північно-Кримський канал та Каховську гідроелектростанцію російські окупанти захопили ще у перший день повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого. Через кілька днів стало відомо, що вони підірвали дамбу, що відновило подачу Північно-Кримським каналом води з українського Дніпра до тимчасово окупованого півострова Крим.

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