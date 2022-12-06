Нові території вже в грудні та "котел" для росіян, – експерт спрогнозував події на фронті взимку
Збройні Сили України мають хорошу стратегічну перевагу над окупантами. Якщо все піде добре, то можна очікувати на нові звільнені території вже в грудні.
Про це 24 каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, для українських військових це вже буде 9 зима за весь період війни. ЗСУ прекрасно розуміють та вміють використовувати усі плюси та мінуси такої погоди.
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Крім того, зараз є важлива стратегічна перевага над противником. До прикладу, на Запорізькому напрямку окупанти практично затиснуті між лінією фронту та Азовським морем. А ЗСУ можуть використовувати внутрішню територію.
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Як наголошує Світан, в разі другого успішного удару по Керченському мосту угруповання окупантів на Херсонщині та в Криму опиниться фактично в оперативному "котлі".
Окрім цього, ЗСУ зараз можуть бити по логістичному ланцюжку окупантів поблизу адмінмежі між Херсонщиною та Кримом.
В нас дуже хороші стратегічні позиції. Тож Запорізьку, Херсонську та, можливо, Крим ми вже можемо почати звільняти ще до Нового року. Принаймні можемо упродовж грудня підійти до Криму – до одного з переходів до Арабатської стрілки, Чонгару чи Перекопу,
– вважає Світан.
Питання деокупації Донбасу також досить прогнозоване. Надалі ЗСУ можуть рухатися з-під Сватового в бік Щастя, що допоможе визволити Північ Луганщини з подальшим виходом на Луганськ. А далі, як гадає військовий експерт, потрібно рухатися в бік Росії.
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"Після виходу на Луганськ не варто йти на деокупацію. Потрібно відсікти від Росії донецьке угруповання в районі Таганрога. Від Луганська через Сорокине там десь 150 кілометрів. 2 – 3 танкових переходи, і ми замкнемо донецьке угруповання в дуже великий "котел", – наголосив Світан.
Звісно, такий варіант можливий, якщо в ЗСУ буде достатньо сил та засобів. В разі успіху питання Донбасу закривається вже упродовж зими.
Яка ситуація на Луганщині: коротко
- На тимчасово окупованих територіях Луганщини тривають запеклі бої з окупантами. Поблизу Білогорівки українські захисники регулярно відбивають ворожі атаки.
- Крім того, як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, на Сватівсько – Кремінному напрямку окупанти переважно перебувають в обороні.
- Також в ЗСУ розповіла, які війська російські окупанти кидають на Схід України. Вони активно здійснюють ротацію.