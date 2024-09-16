Підлизався до Путіна і Сі : президент Казахстану видав цинічну заяву про війну в Україні

Канцлер Німечинни прибув до Казахстану з офіційним візитом. Однією із тем розмови Олафа Шольца і Касима-Жомарта Токаєва стали бойові дії в Україні.

Очільник Казахстану вирішив поділитися тим, як він бачить врегулювання військового конфлікту в Україні. Його заява стала своєрідним відгомоном виступу Путіна на Східному економічному форумі. Тоді диктатор казав про можливі мирні переговори з Україною на Стамбульських умовах.

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Лавірував між Росією і Китаєм

Під час спілкування з Шольцем Токаєв назвав Росію "непереможною" у військовому плані. Він зазначив, що, мовляв, подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і насамперед для всіх країн, які безпосередньо залучені до російсько-українського конфлікту.

Опісля президент посумував за тим, що хороший шанс на перемир'я було втрачено, коли України відмовилася укладати Стамбульську угоду у 2022 році.

Водночас Токаєв наголосив, що нібито ще не пізно "випити мирову". На його думку, слід ретельно розглянути всі мирні ініціативи різних держав, зупинити військові дії, а потім перейти до обговорення територіальних питань.

На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. Керівники держав приходять і йдуть, а народи, тим паче сусідні народи мають жити у світі та взаєморозумінні,

– заявив політик.

Окремо він додав, що з Росією Казахстан має співробітництво в рамках стратегічного партнерства та союзництва, і водночас з "непідробною симпатією" ставиться до українського народу.

До слова, президент Зеленський нещодавно розгромив китайсько-бразильський план.