03:38, 9 серпня

У ніч на 9 серпня дрони атакували Харківську область, зокрема Чугуївську та Балаклійську громади.

У Балаклійській громаді дрони вдарили по центральній частині міста. Є влучання у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю, виникла пожежа.

Також двоє людей постраждали.