Про головні події доби, ситуацію на фронті, наслідки обстрілів, втрати Росії, просування українських захисників та здобутки на міжнародній арені – читайте в хронології 24 Каналу.
У Чугуєві та Балаклії пролунала серія вибухів
У ніч на 9 серпня дрони атакували Харківську область, зокрема Чугуївську та Балаклійську громади.
У Балаклійській громаді дрони вдарили по центральній частині міста. Є влучання у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю, виникла пожежа.
Також двоє людей постраждали.
Зустріч Путіна та Трампа буде на Алясці
Дональд Трамп оголосив, що зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня 2025 року на Алясці.
Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив інформацію про зустріч, назвавши місце проведення цілком логічним через географічну близькість США та Росії
Трамп заявив, що Зеленський повинен бути готовим "підписати щось"
Президент США Дональд Трамп заявив, що прездиент України Володимир Зеленський має показати готовність "підписати щось".
Однак Трамп не уточнив, про який документ йдеться.