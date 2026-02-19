Завершення війни попереду, – Трамп зробив гучну заяву про Україну
Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито "завершив вісім війн" і знову прокоментував війну в Україні. Він також розповів про свої плани щодо миру.
Про це Трамп повідомив на засіданні Ради миру у Вашингтоні.
Яку заяву зробив Трамп?
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація нібито вже сприяла завершенню восьми міжнародних конфліктів, а наступною метою назвав війну в Україні.
Ми маємо перший рік, який, мабуть, не має аналогів у нашій країні, тому що ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша,
– сказав президент США.
Говорячи про війну в Україні, політик також наголосив на необхідності миру.
Які заяви ще зробив Трамп під час Ради миру?
Окрему увагу Трамп приділив Ірану, заявивши про можливість швидких рішень: "Ми можемо піти далі – а можемо і ні. Можливо, ми укладемо угоду. Ви дізнаєтесь про це, ймовірно, протягом наступних 10 днів". Він підкреслив, що США наполягають на відмові Ірану від ядерної зброї. Трамп також попередив про наслідки у разі провалу переговорів.
Трамп згадав переговори свого спецпредставника зі російським лідером. Він зауважив, що їхня розмова тривала понад 4 години.