Завершення війни попереду, – Трамп зробив гучну заяву про Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито "завершив вісім війн" і знову прокоментував війну в Україні. Він також розповів про свої плани щодо миру.

Про це Трамп повідомив на засіданні Ради миру у Вашингтоні.

Яку заяву зробив Трамп?

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація нібито вже сприяла завершенню восьми міжнародних конфліктів, а наступною метою назвав війну в Україні.

Ми маємо перший рік, який, мабуть, не має аналогів у нашій країні, тому що ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша,

– сказав президент США.

Говорячи про війну в Україні, політик також наголосив на необхідності миру.

Які заяви ще зробив Трамп під час Ради миру?