Війна в Україні – це і наша війна, треба бути готовими до наслідків, – прем’єр Нідерландів Рютте
Джерело:De Telegraaf
Всестороння підтримка партнерів - важливий фактор майбутньої перемоги України над Росією. Наші друзі готові зазнавати збитків, але відстоювати свободу України та людські цінності.
Накладання на Росію санкцій та допомога ЗСУ мають наслідки й для наших друзів. Навіть попри це вони проявляють неймовірну рішучість у прагненні допомогти Україні відстояти свою свободу.
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Війна в Україні – це й наша війна
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив про те, що Україна отримає усю необхідну допомогу для того, щоб здобути перемогу у війні з російськими окупантами.
Відповідаючи на запитання журналіста він повідомив, що офіційно Нідерланди не воюють з Росією, але потрібно нарешті визнати, що це також і їхня війна.
Україна повинна перемогти, це справді важливо. Хай там як, ми маємо гарантувати, що зробимо все можливе для наближення їх до цієї перемоги,
– наголосив Рютте.
Він також додав, що зараз Нідерланди допомагають усіма можливими способами – від військової підтримки до фінансової допомоги. Разом з тим втручання НАТО у війну – це червона лінія, через яку ніхто не збирається переступати.
"Ми робимо це, тому що це наша війна. Якщо вона піде не так і ми дозволимо Путіну окупувати Україну, що далі? Насправді це безпосередня загроза нашій безпеці", – сказав прем'єр Нідерландів.
Також Рютте додав, що війна та допомога Україні можуть мати наслідки для народу Нідерландів, але усім доведеться потерпіти заради перемоги над Росією.
Допомога Україні від партнерів: останні новини
- Після зустрічі "Рамштайн-3" партнери України повідомили, що ЗСУ отримають всю необхідну зброю, яка допоможе боротися з окупантами та не давати їм обстрілювати мирні українські міста.
- Також наші партнери багато разів заявляли про те, що вже проводять навчання наших героїв на сучасній зброї. Як тільки вони її опанують – ЗСУ будуть отримувати великі партії важкого озброєння. Також нашу армію будуть проводити на стандарти НАТО.
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