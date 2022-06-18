Війна в Україні – це і наша війна, треба бути готовими до наслідків, – прем’єр Нідерландів Рютте

18 червня 2022 , 22:43
Читать новость на русском

Джерело:

De Telegraaf

Всестороння підтримка партнерів - важливий фактор майбутньої перемоги України над Росією. Наші друзі готові зазнавати збитків, але відстоювати свободу України та людські цінності.

Накладання на Росію санкцій та допомога ЗСУ мають наслідки й для наших друзів. Навіть попри це вони проявляють неймовірну рішучість у прагненні допомогти Україні відстояти свою свободу.

Читайте також За 72 години на окупованому Донбасі знищили щонайменше 7 складів з боєприпасами, – InformNapalm

Війна в Україні – це й наша війна

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив про те, що Україна отримає усю необхідну допомогу для того, щоб здобути перемогу у війні з російськими окупантами.

Відповідаючи на запитання журналіста він повідомив, що офіційно Нідерланди не воюють з Росією, але потрібно нарешті визнати, що це також і їхня війна.

Україна повинна перемогти, це справді важливо. Хай там як, ми маємо гарантувати, що зробимо все можливе для наближення їх до цієї перемоги,
– наголосив Рютте.

Він також додав, що зараз Нідерланди допомагають усіма можливими способами – від військової підтримки до фінансової допомоги. Разом з тим втручання НАТО у війну – це червона лінія, через яку ніхто не збирається переступати.

"Ми робимо це, тому що це наша війна. Якщо вона піде не так і ми дозволимо Путіну окупувати Україну, що далі? Насправді це безпосередня загроза нашій безпеці", – сказав прем'єр Нідерландів. 

Також Рютте додав, що війна та допомога Україні можуть мати наслідки для народу Нідерландів, але усім доведеться потерпіти заради перемоги над Росією.

Допомога Україні від партнерів: останні новини

  • Після зустрічі "Рамштайн-3" партнери України повідомили, що ЗСУ отримають всю необхідну зброю, яка допоможе боротися з окупантами та не давати їм обстрілювати мирні українські міста.
  • Також наші партнери багато разів заявляли про те, що вже проводять навчання наших героїв на сучасній зброї. Як тільки вони її опанують – ЗСУ будуть отримувати великі партії важкого озброєння. Також нашу армію будуть проводити на стандарти НАТО.

Дивіться також – Джонсон закликав проводити Євробачення-2023 в Україні

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська